Con locales en el podio terminó el OceanMan

La provincia sigue siendo protagonista en el deporte mundial, esta vez con el ONCEANMAN que fue un éxito total este fon de semana. Con nadadores locales en el podio, mas de 400 deportistas de 12 países se sumergieron en las aguas del Lago Espejo en Villa La Angostura para vivir una fecha inolvidable.

Con la presencia del ministro de turismo Sandro Badilla y la ministra de Deportes, Alejandra Pidecasas, los competidores se lanzaron al lago para luchar por el podio en esta primera fecha del año que se realizó en nuestro país. En la mas importante, los 11 K, la de Bariloche Mayte Puca se quedó con el primer puesto con un tiempo de 2:26:18; Segundo fue Diego Degano de Sanata Fe (2:36:02) y tercero Tomás Cofré de General Roca (2:42:48).

En los 5K, Matías Campi de Villa La Angostura ganó, le siguió Tomás Jouglard de Neuquén y en tercer lugar Federico García Canales de Necochea. En lod 2k, 1º Jesica Dabdoub Oyarzabal de Atlixco Puebla (00:30:05); 2º Daniel Fino Villamil de Mendoza (00:30:29) y 3º Facundo Tscherig de Neuquén (00:31:15).

En relevo, el equipo masculino local Compured salió primero (00:21:14), seguido por Crocantes Team de Plaza Huincul, masculino (00:21:58) y tercero, el trío mixto de Diego Degano de Santa Fe (00:22:46).

En tanto en OceanKids, el primer puesto fue para Valentino Leonel Viñuela de Plaza Huincul, sub 15 (00:08:42), seguido por Malvina Amancay Baldassarri de Lago Puelo, sub 19 (00:08:59) y el tercer escalón lo ganó Conrado Chaves Von Fustenberg de El Hoyo, sub 12 (00:09:52).

Con la carrera culminada en Villa la Angostura , el OceanMan sigue su camino con fechas en Brasil, Vietnam, Colombia, España, Italia, Ecuador, Indonesia, Kazajistán, México, Egipto, Emiratos Árabes y Tailandia. Sin dudas que el mundial e aguas abiertas pone a la provincia una vez mas en el lugar mas alto del deporte en el mundo entero.