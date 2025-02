Foster Gillett aún no pagó y preocupa a River, Estudiantes y Vélez

El desembarco de Foster Gillett en Estudiantes de La Plata fue sin dudas la gran novedad del mercado de pases. Sin embargo, tanto el Pincha como River y Vélez, otros dos clubes que se involucraron vendiéndole jugadores al grupo empresario, reclaman que el dinero todavía no apareció. Son un total de 29 millones de dólares los que se les reclama a la organización liderada por el británico, correspondientes a los pases de Valentín Gómez, Rodrigo Villagra y unos 9 millones de dólares que el conjunto platense necesita para utilizar en sus refuerzos de este mercado.

El empresario británico y sus millones no sólo le dieron al Pincha un protagonismo grande en la agenda de los fichajes, sino que también se involucró al comprar el pase de tres futbolistas de otros clubes: Cristian Medina (por el que sí pagó la cláusula de 15 millones de dólares), Gómez y Villagra. ¿Qué pasa con el dinero? Desde el grupo empresario alegan que están trabados algunos ingresos debido a situaciones burocráticas en el país. Lo cierto es que la plata no aparece y las gestiones ya acordadas todavía no están cerradas.

uD83DuDCB0uD83DuDCA3 Foster Gillett le debe USD 29.000.000 a TRES CLUBES del fútbol argentino: River (USD 10.5M), Velez (USD 8.5M) y EDLP (USD 10M).



¿La repuesta del grupo inversor? Las garantías están, pero el retraso para los respectivos giros se debe a “tramites administrativos”.



Los refuerzos que Estudiantes no puede utilizar

Ante esta situación, el Pincha no pudo confirmar aún las incorporaciones de Facundo Farías y Ezequiel Piovi debido a que Foster Gillett no liberó el dinero. El ex Colón llegó por intermedio de un allegado del propio grupo empresario quien, junto con el club de La Plata, pusieron el dinero para la operación, en tanto que el mediocampista ex Arsenal no puede aún confirmar su llegada porque no está confirmado el pago de su pase a Liga de Quito, club del que proviene. A días de la Asamblea que aprobará o no la "privatización" del fútbol, los socios pincharratas empiezan a mirar de reojo.

Facundo Farías fue presentado, pero aún no puede jugar con Estudiantes.

Valentín Gómez y Villagra, metidos en la incertidumbre

Hace dos semanas, el defensor campeón con Vélez firmó su recisión con el club por 8.5 millones de dólares para concretar su salida al Udinese y se iba a despedir de la gente en el entretiempo del partido ante Platense. No obstante, el dinero de Foster Gillett no llegó y por ende no se oficializó ni su salida del Fortín ni su llegada a Italia. Por el momento, el central se entrena por su cuenta a la espera de que estén resueltas las cuestiones burocráticas para firmar el contrato con el club de la Serie A. En Liniers, además, aguardan por ese dinero para reforzar al plantel.

Valentín Gómez no puede firmar con Udinese por la deuda de Foster Gillett con Vélez.

En el caso de Rodrigo Villagra, cuya rescisión de 10 millones de dólares fue acordada con River por el grupo empresario, la situación es aún más incierta. El volante ya no entrena más con el Millonario, pero tampoco conoce cuál será su próximo destino. Desde Vélez pujan por su llegada, pero sin el dinero de Gómez la operación no se hará, en tanto que CSKA Moscú ruso está a la expectativa para llevárselo.