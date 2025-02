Copa Federal Femenina: Confluencia volverá a medirse con San Lorenzo de Almagro

El Club Deportivo Confluencia de Neuquén participará este mes de la Copa Federal Femenina 2025 en el predio de la AFA Lionel Andrés Messi en Ezeiza y se enfrentará nuevamente con San Lorenzo de Almagro, equipo afiliado en forma directa a la Asociación del Fútbol Argentino, como ya hizo en la edición 2022.

El torneo comenzará el venidero lunes 17 de febrero y el partido entre "Las Vinotinto" ante el Ciclón será ese día a las 17 y corresponderá a la instancia de octavos de final. Vale recordar que la modalidad de la competencia es por eliminación directa.

Las neuquinas accedieron al torneo a través del clasificatorio patagónico en Zapala en septiembre del año pasado, cuando en la final derrotaron por penales a Deportivo Rincón.

De la ronda patagónica participaron, además del Deportivo Confluencia, Deportivo Rincón, ambas instituciones de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), J.J. Moreno de Puerto Madryn de la Liga del Valle de Chubut con sede en Trelew, Camioneros de la Liga de Rio Grande (Tierra del Fuego) Ferrocarril del Estado de la Liga de Comodoro Rivadavia y Cruz del Sur de la Liga de San Carlos de Bariloche.

Los cruces de octavos de final

Partido1

Newells Old Boys de Rosario vs All Boys de Santa Rosa (La Pampa)

Partido 2

Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Guaraní Antonio Franco de Posadas (Misiones)

Partido 3

San Lorenzo de Almagro vs Club Deportivo Confluencia de Neuquén Capital

Partido 4

Belgrano de Córdoba vs Sportivo Palermo de Jujuy

Partido 5

UAI Urquiza – Rioja Juniors de La Rioja

Partido 6

Racing Club de Avellaneda vs San Martin de San Juan San Juan

Partido 7

Boca Juniors vs San Benito de Entre Rios

Partido 8

River Plate – UNNOBA (Universidad Nacional del Nordeste) de Junín

Confluencia se alista

El plantel que dirige Cecilia Bartoloni trabajó durante toda la semana en el predio Deportivo La Chacra de Independiente, en relación al plantel, mantiene la base del equipo de la última temporada, menos Yenifer Cárdenas, quien sufrió una grave lesión de rodilla, dejando una baja sensible en el plantel. Se suma Antonela Melo a préstamo de Maronese. Siguen: Abril y Jazmín Puñi, Antonella Canales, Ornella Olave, Vanesa Rodríguez, Érica Vargas, Tamara Corro, Giuliana Dolce, Katherine Cárdenas, Sharon Cárdenas Obreque.