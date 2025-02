Murió "El Colorado" José María Suárez, gloria del primer Boca campeón del mundo

"El Colorado", José María Suárez, recordado defensor del Boca Juniors del "Toto" Juan Carlos Lorenzo, falleció este viernes a los 73 años, según lamentaron tanto el Xeneize como Belgrano, el club del que surgió, en sus redes sociales.

La triste noticia desató el recuerdo de aquellos momentos de gloria del Xeneize sobre finales de la década del '70, en donde por primera vez obtuvo la Copa Libertadores y la Intercontinental. Justamente, Suárez fue parte del equipo campeón de América en 1977 y 1978 y del mundo en el '77.

"El Colo" Suárez, referente de Boca de mediados de los 70 hasta comienzos de los 80 en el siglo pasado

En su comunicado oficial, el cuadro azul y oro repasó: “El Colorado Suárez, uno que dejó la piel por Boca. José María Suárez llegó en el segundo semestre de 1976 para reforzar el plantel que acababa de consagrarse campeón del Metropolitano. Fue un valor importante en la obtención del Nacional de ese mismo año, en el que sumó 17 presencias". Y agregó "Un trabajador esforzado del lateral, el Colorado -casi a modo de presagio- nació un 1º de mayo de 1951 en Villa Dolores, Córdoba. De perfil diestro, podía desempeñarse como marcador por cualquiera de los dos costados. La gente siempre valoró su esfuerzo y Juan Carlos Lorenzo lo tenía como primera opción para reemplazar a los internacionales Vicente Pernía, Alberto Tarantini y, más tarde, Miguel Bordón”.

Sobre el final del texto, Boca resalta el momento cúlmine de la carrera del defensor: “Su noche de gloria fue el 1º de agosto de 1978, en Karlsruhe. Integró la formación inicial que goleó 3-0 al Borussia Mönchengladbach para traer la primera de las tres Intercontinentales. Desde entonces quedó siempre en el corazón de Boca. Hasta hace poco se lo veía colaborando con sus amigos de la Mutual, recordando glorias que él ayudó a conseguir. Hasta siempre, Colorado”.

En su momento, el mismo Suárez relató la historia de su desembarco en Boca merced en su gran actuación con Belgrano en un amistoso entre ambos, en diálogo con radio Sucesos de Córdoba: “Juan Carlos entró al vestuario y preguntó por Suárez. ‘Yo soy’, le digo. Me dijo ‘usted mañana va a Buenos Aires’. Yo miraba al resto como preguntando ‘¿quién es este?’, no sabía que era Lorenzo. Un viernes, faltando dos horas para que cierre el libro de pases, firmé para Boca. Me mandaron a vivir a La Candela, después Boca me compró un departamento en Capital”.

Los números del Colorado Suárez

La web Historia de Boca consigna que Suárez disputó 208 partidos, no marcó goles y fue expulsado tres veces, formando parte de los planteles campeones del Nacional '76, la Libertadores e Intercontinental '77, la Libertadores '78 y el Metropolitano '81, con Diego Armando Maradona. Disputó 16 Superclásicos (contando amistosos), con tres triunfos, ocho empates y cinco derrotas.