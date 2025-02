Se presentó la cuarta edición del Mundialito Infantil Femenino 2025

Ayer viernes se realizó la presentación oficial de la 4° edición del Mundialito Infantil Femenino 2025 que iniciará el 1 de marzo, en General Roca. En el acto se sortearon los grupos y se confirmó que llegará una representación de Banfield. En el Salón de Evento OFIUCO de Damas Patricias al 1046, se hizo el lanzamiento oficial para brindar detalles sobre la competencia, que contó con la presencia de dirigentes de Deportivo Roca, autoridades municipales y provinciales.

En 2025, el certamen se disputará del 1 al 4 de marzo y contará con la presencia de 972 jugadoras distribuidas en 55 equipos de 24 clubes de Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Toda la actividad se concentrará en General Roca. La sede central será en el estadio Luis Maiolino del barrio Quintu Panal del Deportivo Roca, con subsedes en la cancha sintética del predio Municipal y la sede del Complejo.

El formato en la Sub 14 y Sub 12 tiene cuatro zonas de cuatro equipos que competirán entre sí. Una vez que termine la etapa regular, los primeros de su grupo clasifican a la Copa de Oro, mientras que los segundos a Copa de Plata, Bronce y Copa Estímulo.

La organización del torneo corre por cuenta del club Deportivo Roca, para la competencia que tendrá en cancha a las categorías: Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

En la Sub 16 confirmaron su asistencia: Deportivo Roca, Pinchitas de San Carlos de Bariloche, Club Noroeste, Unión de Allen, AEC Fútbol, Cervantes, Cruz de Sur y Barrio Norte.

La Sub 14 estará integrada por: Deportivo Roca, Pinchitas, Pampa Fútbol, AEC Fútbol, club Noroeste, Independiente de Catriel, 18 de Diciembre, Barrio Norte, Tomateras, Club Huergo, Cervantes, Depo de San Antonio Oeste, Black River y Cruz del Sur.

En la Sub 12 estará Deportivo Roca, Pinchitas, Pampa Fútbol, AEC Fútbol, Club Noroeste, Roma Escuela, Municipal, Independiente de Catriel, Antártida E.F, 18 de Diciembre, Barrio Norte, Tomateras, Luna Park, cCub Huergo, Morenitas, Cervantes y Ac Fc CET Patagonia.

La Sub 10 tiene a Deportivo Roca, Pampa Fútbol, Depo de San Antonio Oeste, Club Noroeste, Independiente de Catriel, 18 de Diciembre y Morenitas Fútbol Femenino. Por último, la categoría recreativa, la Sub 8 tendrá en cancha a Deportivo Roca, Pampa fútbol, Pueblo Viejo y Club Noroeste.