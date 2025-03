Kevin Castaño es nuevo jugador de River: cuándo llega al país

Una de las novelas más largas del mercado de pases del fútbol argentino llegó a su final: Kevin Castaño será refuerzo de River. El Millonario acordó números con el Krasnodar de Rusia por 9 millones de dólares y, de esta manera, el mediocampista colombiano de 24 años se sumará al plantel de Marcelo Gallardo.

Finalmente el club de Núñez incorpora la totalidad del pase de Castaño por la citada cifra de 9 millones más bonus por objetivos. El volante de la selección de Colombia viaja en estos momentos rumbo a Buenos Aires y llegará mañana alrededor del mediodía a Ezeiza para, una vez en suelo argentino, completar la revisión médica. Si todo sale bien, se unirá a los entrenamientos para ponerse a disposición del Muñeco en esta misma semana.

Llegó el último. Tras largos días de negociación, Kevin Castaño será refuerzo de River.

El sábado próximo River visitará a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura, duelo para el que todavía no podrá contar con el cafetero ya que no quieren apurarlo. La primera convocatoria de Castaño podría ser para el choque contra Bolívar por Copa Argentina, el 22 de marzo. Esto si no es llamado por la selección de Colombia para la doble fecha de Eliminatorias, de lo contrario su estreno se dilataría hasta después de la fecha FIFA.

Los ocho refuerzos de River

El Millonario se movió rápido a comienzos de año y pudo cerrar la llegada del delantero chileno Gonzalo Tapia y el retorno de un referente como Enzo Pérez, que aceptó un último baile en Núñez a sus 39 años. Poco después llegaron las noticias de Giuliano Galoppo, que en algún momento estuvo cerca de Boca, pero eligió a la institución riverplatense, y el paraguayo Matías Rojas para que el 3 de enero ya hubiera cuatro nuevos en el plantel de Gallardo.

Más tarde iban a llegar tres surgidos en el club que supieron dejar huella en el hincha. Primero fue el turno de Lucas Martínez Quarta, que retornó al Millonario desde la Fiorentina. Días más tarde, Gonzalo Montiel, convencido por el Muñeco y por su ex compañero recién llegado, también dio el visto bueno para una vuelta desde el Sevilla español. Por último, en una negociación algo más dilatada, el club de Núñez acordó poner 10 millones de dólares al Austin FC para repatriar a Sebastián Driussi, el último arribado hasta la llegada de Castaño.