La historia de tres jugadores del ascenso secuestrados por la dictadura

Hablar de números de la tenebrosa y sangrienta dictadura militar de 1976 resulta irrisorio, porque pudieron haber sido 10.000, 30.000 o 100.000 los desaparecidos, pero la cantidad de personas, familias y generaciones que arruinaron no tiene registro. Con el paso del tiempo y a un año de cumplirse medio siglo de aquel infierno, el mensaje tiene que ser el mismo: ¡Nunca, pero nunca más! Hay tres historias emblemáticas de futbolistas que militaban en nuestro Ascenso y se vieron privados ilegalmente de su libertad.

A 49 años del golpe cívico-militar, Ferro Carril Oeste recordó a sus socios desaparecidos

Uf, qué fuerte video armó Ferro para recordar a los socios desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en Argentina.



Eriza la piel.#NuncaMás



pic.twitter.com/MSTIkaNyD3 — Primera Nacional (@Primeranaciona) March 24, 2025

Como cualquier delantero, Ernesto Rojas soñaba fintas a arqueros y goles sobre su almohada en San Salvador de Jujuy. Esos sueños se convirtieron en realidad a sus 24 años. El 1970, "Ranga", como lo apodaban sus amigos, cumplió su anhelo y quedó en la historia de Gimnasia de Jujuy al marcar un tanto en un partido trascendental ante Patronato, que le permitió al Lobo del norte obtener el Regional y lograr una plaza en el Nacional.

"Ranguita" disputó el primer partido de la historia de Gimnasia en un torneo de AFA, justo en la Bombonera, donde Boca venció por 3 a 1. En total, el wing izquierdo jugó 10 encuentros en el Lobo. Luego, Rojas partió a Tucumán para estudiar abogacía y se desempeñó en varios equipos de esta provincia: Central Norte, Atlético Tucumán y All Boys. Una lesión en su rodilla fue el principio del final.

"Ranga" quería operarse con el médico del plantel de Independiente, Miguel Fernández Schnoor. Conocía a los hermanos Arabel, Gerardo y Raúl, quienes estudiaban medicina en La Plata. Hacia allí viajaron desde Tucumán, Rojas con el objetivo de solucionar su rodilla y los hermanos para regresar a sus estudios. El 18 de marzo de 1976, seis días antes del golpe, los tres fueron secuestrados del departamento que habitaban en la calle 61 nº 229, donde también se encontraban dos compañeras de la Facultad que los criminales dejaron ir.

Los tres aparecieron muertos en Ranelagh, partido de Berazategui. La Concentración Nacional Universitaria cometió el atroz crimen. La CNU fue una organización terrorista paraestatal, un preludio de la Triple A (alianza Anticomunista Argentina). Cerca apareció otro cadáver. Era de Eduardo Julio Giaccio, miembro de la comisión directiva gremial de los empleados del Hipódromo de La Plata, donde trabajaban los hermanos Arabel.

Ernesto Rojas no militaba. Sí lo hacían sus amigos. Ernesto Rojas estaba a punto de cumplir 30 años. Ernesto Rojas fue apenas uno de los tantos anticipos del horror que comenzaría a vivirse unos meses después. Ernesto Rojas fue acribillado y asesinado por represores. Ernesto Rojas no pudo ver al doctor Schnoor, tampoco recibirse de abogado. Esos sueños que tuvo de chico en Jujuy se desvanecieron, se esfumaron… Porque se los arrebataron ¡Nunca más!

Ernesto Rojas

Claudio Tamburrini un pibe de Ciudadela, soñaba con evitar goles y atajar penales. En 1975, con 20 años, le llegó su oportunidad de demostrar bajo los tres palos en Almagro, que disputaba la Primera B. Al mismo tiempo estudiaba filosofía y militaba en la FJC (Federación Juvenil Comunista). El 23 de noviembre de 1977 regresaba a su casa tras un entrenamiento en el Tricolor cuando fue interceptado, capturado y trasladado a la Mansión Seré. Este centro clandestino de detención, ubicado en Castelar, dependía de la Fuerza Aérea.

Tamburrini, en varios de sus relatos, recordó el “diálogo” que tenía con uno de los militares a cargo.

-¿Quién es el arquero de Almagro?

-Yo, señor.

-Entonces, ¡atajate esta!

Este hombre, que se creía feroz y valiente y no era más que un pobre tipo sin uso de razón envuelto en su inseguridad, solía pegarle en la boca del estómago (a él y otros prisioneros que estaban atados) y ordenaba torturas para que las víctimas “canten” otros nombres.

Con 23 años, Claudio aprovechó su destreza y entrenamiento para idear una salida de aquel infierno. Llevaba 120 días, aunque había perdido la noción del tiempo. El 24 de marzo de 1978, en una noche de tormenta eléctrica, Tamburrini, Daniel Russomano, Guillermo Fernández y Carlos García se escaparon utilizando sábanas y atándolas en forma de soga, casi desnudos y con las manos semiatadas.

“Al fugarnos, indirectamente salvamos la vida de todos los que se quedaron en la cárcel. A la semana, la Fuerza Aérea incendió la casa para borrar toda huella de ese centro clandestino. A los que estaban secuestrados los fueron transfiriendo a penales o a comisarías. Es decir, blanquearon su situación”, contó el arquero, quien fue interpretado muy bien por Rodrigo De La Serna en la película Crónica de una fuga, de Adrián Caetano.

Claudio Tamburrini en el Juicio a las Juntas Militares en 1985

En 1979, Claudio pudo emigrar para Suecia, donde se recibió de doctor en filosofía en la Universidad de Estocolmo. Además, es docente del Departamento de Filosofía Práctica en la de Gotemburgo ¿El fútbol? Lo quiso retomar en 1981, pero duró poco. Regresó a la Argentina para testificar en el Juicio a la Juntas de 1985. Su aporte fue valioso y sirvió para condenar a Orlando Ramón Agosti, quien fue hallado culpable de crímenes de lesa humanidad.

A pesar de haber transitado por lo más profundo del abismo, Claudio rescata el lado positivo: “Esto es una cosa mala que me pasó, pero que fue la causa que me llevó a vivir mi vida. Si yo no hubiera sido secuestrado probablemente no hubiera salido del país, no hubiera conocida a mi esposa, no tendría a mis hijos y no hubiera tenido la formación profesional que tengo”.

La Mansión Seré fue un centro clandestino donde se derramó sangre, hoy es un espacio donde funciona la Casa de la Memoria y la Vida y la Dirección de Derechos Humanos. Si usted pasa por Blas Parera 52 podrá divisar una plaqueta con el siguiente texto: “Para que el Nunca Más sea realidad, manteniendo la memoria de nuestro pueblo, los gremios, las fuerzas políticas, la APDH (Asociaciones por los Derechos Humanos) de Morón en homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Día Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1986”. Anexado a este predio se encuentra Centro Recreativo y Deportivo Municipal Gorki Grana, donde los vecinos pueden hacer deporte y disfrutar de recitales. Allí han actuado artistas como León Gieco, Manu Chao Divididos y Fito Páez.

Claudio Tamburrini pudo escapar del régimen genocida. Su historia de vida perdurará en el tiempo y espacio, pero, sobre todo, en la Memoria ¡Nunca más! ¡Nunca más!

Trailer de la película Crónica de una fuga, donde Rodrigo de la Serna interpreta al ex arquero de Almagro

No conforme con el fútbol, Carlos Rivada también se destacaba como profesional de básquet. Todo en el mismo club: Huracán de Tres Arroyos. El Chivo, su sobrenombre, era el capitán del equipo. Un polifuncional que jugaba de wing derecho y tenía una amistad con el gol: contabilizó 82 gritos en 125 encuentros.

En 1968, con 19 años, inició sus estudios de ingeniería electrónica en Bahía Blanca y mudó sus goles a Liniers de esa ciudad. En la misma universidad, su novia, Beatriz Loperena, cursaba letras. Ambos militaban para la Juventud Universitaria Peronista. Se casaron y tuvieron dos hijos: Diego y Josefina.

Una vez terminados sus estudios regresaron a Tres Arroyos. El Chivo volvió a vestir los colores del Globo y comenzó a trabajar para una empresa mexicana. Con el ejército ya presente en la ciudad tresarroyense, su papá, Héctor, le consultó a la pareja si no querían emigrar de Argentina. “No tengo por qué irme, papá. Si no hemos hecho nada”, contestó su hijo.

El 3 de febrero de 1977, Huracán enfrentó a Estación Quequén en un amistoso. Sin saberlo, el Chivo había jugado su último partido. Las fuerzas lo raptaron junto a su esposa. El periódico La Voz del Pueblo publicó: “Sus hijos fueron abandonados en la puerta del Hospital Pirovano por personas desconocidas”. Diego tenía poco más de 2 años, Josefina apenas 5 meses.

Su papá volvió a tomar cartas en el asunto. Movió cielo y tierra y hasta le escribió una carta a Emilio Massera y otra a Jorge Rafael Videla. Nadie quiso decirle la verdad ni entregarle una respuesta.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Los desaparecidos del Huracán de Tres Arroyos.



Del equipo del Regional de 1974 jugaron dos futbolistas que fueron desaparecidos por la dictadura militar: Antonio Piovoso y Carlos Rivada, que fueron secuestrados tres años después de haber jugado en ese equipo. pic.twitter.com/IY9YWPyx2s — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 24, 2021

Hoy, una baldosa recuerda al Chivo y Beatriz en el lugar donde fueron secuestrados. En varias oportunidades, alguna persona descerebrada y con una triste vida se encargó de taparla con pintura negra. En la foto se puede observar una de las tantas veces que limpiaron el homenaje.

Las secuelas familiares que dejaron las desapariciones de Carlos y Beatriz fueron terribles. Cuatro años después, Héctor falleció de un paro cardíaco. Su otro hijo y hermano de Carlos también murió por un problema en el corazón con tan solo 43 años.

Hoy, Josefina y Diego se encargan de honrarlos, con el dolor y la tristeza de no saber qué ocurrió con sus padres ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡NUNCA MÁS!

También hay que sumar a estas tres historias a Luis Ciancio, Gustavo Olmedo, Norberto Morresi -hermano de Claudio el ex jugador de River Plate, Huracán y Vélez Sarsfield-, Ricardo Osvaldo Cuesta y el también nativo de Tres Arroyos, Antonio Piovoso que llegó a jugar en la primera división de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gustavo "Papilo" Olmedo llegó hecho pedazos, maniatado en sus manos y en sus pies, muerto en una urna gigante, baleado en la espalda por una jauría del Tercer Cuerpo de Ejército que en Córdoba conducía el genocida Luciano

Benjamín Menéndez. 100 personas fueron a recibirlo. pic.twitter.com/AaOMULMc3j — Club de Hilos de Fútbol (@clubhilosfutbol) March 24, 2022

Fuente: "Deportes, desaparecidos y dictadura”, libro de Gustavo Veiga