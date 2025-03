La Selección Argentina le respondió a Raphinha: “Le dimos un baile”

Tras el 4-1 de la Selección Argentina frente a Brasil, los futbolistas argentinos no tardaron en acordarse de lo que dijo Raphinha antes del partido. Primero en algún altercado que su pudo ver durante el primer tiempo, y luego en los micrófonos tras la histórica goleada de la albiceleste.

En la cancha, cuando el encuentro iba 3-1, se dio el primer encontronazo con el jugador del Barcelona. Después de una falta de Nicolás Tagliafico se dio la inmediata reacción de Raphinha que derivó en que se junten varios futbolistas de los dos equipos para empujarse y decirse de todo. En el intercambio, Nicolás Otamendi aprovechó para hacerle saber sobre sus declaraciones: "Hablá menos", le espetó quien hoy fue capitán de la Selección.

Julián Álvarez, tras la goleada de la Selección: “Le dimos un baile”

Después del encuentro, con la gran victoria 4-1 con baile incluido ya consumada, el Araña, que abrió la cuenta a los tres minutos, posteriormente destacó el partido de la Scaloneta y apuntó contra lo que dijo Raphinha en la previa: “Aporta su condimento en un partido como este, pero nosotros con humildad y nuestro trabajo hicimos un partidazo y le dimos un baile”, declaró el '9' argentino.

De Paul y Paredes, picantes

Los ya experimentados volantes no iban a quedarse callados. El Motorcito se refirió también a lo dicho por el delantero del Barcelona y pidió mayor respeto a la albiceleste: "No pasa nada, ahí, adentro de la cancha, hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaron bastante el respeto". Además, subió la apuesta recordando los logros y declarando a Argentina como la mejor selección del planeta: "Nadie nos ayudó, todo lo conseguimos solos. Ya hace creo 5 o 6 años que somos la mejor selección de todas. Que nos respeten".

Por su parte, Paredes también atendió a Raphinha, y no se guardó nada: "No hay que hablar antes, no hay que decir todo ese tipo de cosas cuando después no te da para demostrar adentro de la cancha. Nosotros seguimos demostrando día a día en cada entrenamiento y en cada partido que nos toca jugar", fueron los dichos del volante central de Roma.