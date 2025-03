Fue campeón en Boca, estuvo con Gago y acompañará a Guillermo Barros Schelotto como ayudante en Vélez

Con su llegada a Vélez consumada, Guillermo Barros Schelotto terminó de darle forma a su cuerpo técnico con incorporación de una nueva cara. Se trata nada menos que de Federico Insúa, que se separó de Fernando Gago cuando éste se hizo cargo de Boca y ahora se sumará como segundo auxiliar del Mellizo, secundando a Gustavo, su hermano.

El Pocho y Barros Schelotto coincidieron en Boca en su etapa de futbolistas entre 2005 y 2006, donde levantaron los torneos Apertura y Clausura, además de la Copa Sudamericana y la Recopa. Luego de una etapa con Gago, finalizada tras la salida de Pintita de Chivas de Guadalajara para llegar al Xeneize, llega a ocupar un rol importante en la mesa de trabajo del técnico platense. Cabe recordar que Insúa tuvo un paso por Vélez como jugador donde ganó el Torneo Inicial 2012 y la Superfinal 2012/13 siendo dirigido por Ricardo Gareca.

uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83CuDFEB Así está formado el nuevo cuerpo técnico de #Vélez:



uD83DuDCCC Guillermo Barros Schelotto (DT).

uD83DuDCCC Gustavo Barros Schelotto (AC).

uD83DuDCCC Federico 'Pocho' Insúa (AC).

uD83DuDCCC Juan José 'Pepe' Romero (EA).

uD83DuDCCC Pablo Matamalas (PF).



?? El 'Pocho' viene de romper relación con Fernando Gago, de… pic.twitter.com/4hi2E7wdr2 — Sábado Vélez (@sabadovelezok) March 7, 2025

La ruptura entre Gago e Insúa

Cuando el actual entrenador de Boca tomó la decisión de salir de México para volver al club que lo vio nacer en el rol de DT, el Pocho decidió no acompañarlo pese a que la idea de Pintita era trasladar a todo su cuerpo técnico al Xeneize. El motivo de la decisión ex volante del club de La Ribera habrían sido ciertas diferencias personales que afectaron la relación algunos meses antes de que Gago decidiera dejar Chivas. Si bien se especuló que Insúa lanzaría su carrera como entrenador principal, finalmente optó por empezar a trabajar con otro ex compañero suyo en su nueva experiencia en Vélez.