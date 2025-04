Stinfale reconoció diferencias con Luque durante el tratamiento a Maradona

En una nueva jornada de audiencia en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Víctor Stinfale, parte del círculo íntimo del Diez, reveló chispazos en su relación con el neurocirujano Leopoldo Luque, al punto tal de haberlo amenazado con "tirarlo por la ventana" cuando dijo que iba a operar al ídolo por el hematoma subdural.

Durante su declaración, Stinfale aseguró que su primer contacto con el médico fue cuando lo vio hablar acerca de las adicciones del Diez en una entrevista. "Yo era un obsesivo con la imagen, entonces lo llamé a Matías (Morla) y le pregunté quién era el bobo que habló. Ahí me entero que era Luque y le dije a Matías que lo pare. Para mí, Luque era un amiguito que estaba jugando con Diego a la pelota en La Plata", sostuvo.

Acto seguido, el abogado sostuvo que fue Maradona quien lo alertó de la cirugía a la que lo iban a someter con un llamado por teléfono: "Víctor, por favor ayudame, porque me tienen que operar". Esa llamada se dio dos días después de su cumpleaños número 60, cuando se lo vio muy desmejorado en el homenaje que le hicieron en la previa del duelo entre Gimnasia y Patronato.

Al enterarse que el propio Luque pensaba llevar adelante la cirugía, Stinfale explotó y se negó rotundamente: "Él me insistía que era un cirujano y que era una operación simple. Ahí me extralimito y le digo: 'Flaco, te voy a tirar por la ventana, buscame los cuatro mejores especialistas del país, vos no vas a entrar en la cabeza de Maradona'".

Las reservas de Stinfale encontraron eco en Gianinna Maradona, quien según el abogado también se oponía a que Luque opere a su padre. Pero lo cierto es que, al ingresar a la habitación del Diez, se encontró con una escena en la que entendió el tipo de relación que mantenía éste con el neurocirujano: "Lo veo a Maradona acostado y a Luque arrodillado, acariciándole la mano. Había un vínculo de afecto, de cariño, de un amigo y no de un médico".

Esa relación, según Stinfale, derivó en que Maradona se oponía a que lo opere un médico que no sea Luque. Así, en el círculo íntimo decidieron decirle que iba a ser operado por Luque, pero realmente fue operado por Pablo Rubino, médico que también intervino en su momento a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. "Decí que lo operó el equipo que vos armaste, que no lo operaste vos y no mientas porque todo se sabe", fue la órden que le dio a Luque, previo a la conferencia de prensa que éste dio tras la cirugía.

Stinfale y la externación de Maradona: "Lo que se habló, no sucedió"

En otro tramo de su declaración, Stinfale se refirió a lo que fueron las conversaciones para externar a Maradona y llevarlo a Tigre. Allí, remarcó que las charlas se dieron "en un clima cordial" y que fue la primera vez en la que "no se vio un debate, sino que las partes estaban unidas en buscar lo mejor para Diego". Sin embargo, a su entender, nada de eso sucedió en la práctica.

En esa reunión, aseguró Stinfale, el asistente del Diez Maximiliano Pomargo se responsabilizó para que el exfutbolista no tenga acceso a bebidas alcohólicas, la principal preocupación de todos los presentes. Desafortunadamente, el abogado reconoció que "lo que se habló en esa reunión no sucedió" y que "Luque era la única persona que podía entrar a la habitación de Diego sin comerse un sopapo".

El letrado también reconoció que "faltó un director de orquesta, el capitán del equipo" para dirigir una internación en la que "no se hicieron bien las cosas".

Al mismo tiempo, al cerrar su opinión sobre Luque, fue tajante: "Era amigo personal, había una cuestión afectiva y eso, para mí, es incompatible con la medicina".