Con bronce en Singapur, Los Pumas 7s cerraron la fase regular del Circuito Mundial

En Singapur, el seleccionado argentino de Rugby Seven, los Pumas 7s, cerraron la fase regular del Circuito Mundial con un tercer puesto superando a España. Previamente, el elenco nacional se había quedado con el título de la liga por segundo año consecutivo.

Luego de tres triunfos consecutivos, Los Pumas 7s no pudieron acceder a la gran final en el país Asiático. En la madrigada del domingo cayeron ante Fiji (Terminó campeón) en semifinales por 33-24. Posteriormente tuvieron revancha y se quedaron con la medalla de bronce imponiéndose 33-14 a España. Los try del equipo argentino fueron obra de Marcos Moneta, Tobías Wade (más 4 conversiones), Matteo Graziano, Luciano González y Agustín Fraga.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora se quedó con el título de campeón de la liga del Circuito Mundial por segundo año consecutivo. Ahora los 8 mejores de la fase regular jugarán la gran final en Los Ángeles, del 3 al 4 de mayo.

uD83CuDF99? La palabra de Joaquín Pellandini tras la medalla de bronce en Singapur.#SeVenComoNunca pic.twitter.com/K8XU5dLLui — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) April 6, 2025

Con la medalla de bronce, Los Pumas lograron el podio 52 en su historia dentro del circuito. A lo largo de la temporada fue tercero en Dubái en la primera jornada y metió tres títulos seguidos en Perth, Vancouver y Hong Kong. Además fue quinto en Ciudad del Cabo en la segunda fecha.

Las posiciones finales en el circuito mundial fueron: 1- Argentina 104 pts, 2- Fiji 96 pts, 3- España 88 pts, 4- Sudáfrica 70 pts, 5- Francia 65 pts, 6- Australia 57 pts, 7- Nueva ?elanda 56 pts, 8- Gran Bretaña 50 pts, 9- Kenia 36 pts, 10- Uruguay 27 pts, 11- Irlanda 21 pts, 12- Estados Unidos 12 pts.