Quién es Leonel Coira, el jugador que acusó a Riquelme

Un jugador con pasado en las juveniles de Boca hizo una fuerte acusación contra Juan Román Riquelme. Leonel Coira aseguró que el hermano del actual presidente le "ofreció un representante", rechazó la propuesta y se le vino "abajo todo" hasta marcharse libre en 2023. Actualmente, el mediocampista -quien pasó por las Inferiores del Real Madrid- juega en el Metropolitan de Puerto Rico.

"El hermano de Riquelme (Cristian, el Chanchi) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo", reveló en una entrevista con Bolavip. "Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, detalló.

El mediocampista de 21 años -quien llegó a participar de algunos entrenamientos con el equipo con Miguel Ángel Russo y luego con Jorge Almirón- dejó el club sin haber debutado en Primera y se marchó a Godoy Cruz. Allí, tampoco pudo jugar en la máxima categoría.

De Real Madrid hasta Puerto Rico: la historia de Leonel Coira

Leonel Coira, oriundo de Rauch, se mudó a España junto a toda su familia cuando era un niño, a raíz de una oportunidad laboral de su padre. En ese entonces, cuando jugaba en la academia de su papá, fue visto por captadores del Real Madrid y, con apenas 7 años, le hicieron firmar su primer "minicontrato".

"A los 7 años el Real Madrid, que no tenía categoría de ese año, me hizo firmar un mini contrato y fui su jugador más joven en la historia en firmar, por eso me hice famoso, porque era el primer chico en firmar un contrato, que también era para ayudar a mi familia. Jugaba con los más grandes, con los de un año más. Al ser argentino, y como Messi era el mejor del mundo, me empezaron a comparar con Messi, aunque no tenía nada que ver con el estilo de juego", aseguró en una entrevista con Bolavip.

Después de cuatro años en el Merengue, tuvo un paso por el Valencia: "Nos propuso un semi contrato hasta los 18 y nos fuimos a vivir allá. Nos dieron todo, conocí a De Paul, que nos hicimos muy amigos. También estaban Enzo Pérez y Otamendi. Hoy en día mi hermano sigue la relación con De Paul. Compartí mucho con ellos, era muy chico".

Finalmente, se volvió a Argentina con su familia. En ese entonces, tuvo una prueba en River, pero terminó firmando en Boca por las condiciones que le ofrecieron. "Fuimos al predio de Ezeiza, me encantó y ahí estaba Vivas. Me contó todo el proyecto, la pensión, la movilidad y era un espectáculo. Me quedé con Boca, pero volví a España porque tenía contrato con Valencia", dijo. Y añadió: "Llegamos a un acuerdo con Valencia, ellos se quedaron con los derechos de formación, y nos vinimos". En el Xeneize, hizo una amistad con el Colo Barco: "Tengo contacto todos los días".

Después de su conflictiva salida del Xeneize, llegó a Godoy Cruz, donde también tuvo problemas con la dirigencia y con el DT: "El Gato Oldrá, que era el DT, no se llevaba bien con el vice, y como no llegué de su mano, sino por una apuesta de la dirigencia, estaba negado desde el primer día porque no me pidió y no me quería por Manzur. Dos compañeros más y yo fuimos rehenes de esto. En ese mercado llegamos 10 jugadores y sólo jugaron cuatro o cinco".

Leonel Coira llegó a Boca en 2017 y compartió TODAS las divisiones formativas junto a Valentín Barco.



De Rauch a Puerto Rico: el cambio en la vida de Coira

Finalmente, en agosto de 2024 se marchó del Tomba: regresó a Rauch y luego viajó a Miami para entrenarse en la academia de su hermano, a la espera de una oportunidad. Luego, acordó su arribo al Metropolitan del fútbol de Puerto Rico, que es semiprofesional. "Iba a ir al Miami FC, me vieron, pero cuando fui a hablar me dijeron que ya no tenían cupo para ficharme porque en noviembre cerraron todo. Me dijeron que tenían la chance de llevarme a Puerto Rico para que juegue, sume minutos y que a mitad de año podría ir para allá o dar el salto a otro lado. Acá volví a ser feliz, volví a jugar, estoy jugando bien", explicó.