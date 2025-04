En un final de infarto, Independiente le ganó a Boston River de la mano de Galdames

El Rojo no pasa del cero ante Boston River. En su primer encuentro de Sudamericana como local, Independiente empata sin goles ante los uruguayos. Foto: X @Independiente

Luego del traspié en el debut, Independiente consiguió una agónica victoria 2-1 ante Boston River en el Libertadores de América, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Tras el 0-2 en Bolivia frente a Nacional Potosí, el Rojo se repuso ante su gente con una trabajada victoria ante el elenco uruguayo. Pablo Galdames, con el tanto del 1-0 y el 2-1 en el descuento, fue el destacado de la noche de Avellaneda.

Después de un comienzo con algunas dudas, el conjunto de Avellaneda fue haciendo méritos entre el final del primer tiempo y el comienzo del segundo para, a los 15 minutos del complemento, ponerse en ventaja a través de Pablo Galdames, uno de los cambios que hizo Julio Vaccari en el entretiempo. No obstante, no fue un gran partido del Rojo, que si bien no se tiró atrás tampoco pudo aumentar la ventaja y lo pagó carísimo. Una jugada aislada, Boston River encontró el empate a través de Facundo Muñoa, que pescó un rebote en el área e igualó las acciones.

No obstante, Independiente no se vino abajo y terminó teniendo el premio de una victoria muy necesaria. Un desborde de Felipe Loyola, que en el complemento jugó como lateral, encontró una nueva aparición de Galdames, que controló y con mucha frialdad definió contra un palo para darle a los de Julio Vaccari el primer triunfo de su camino en Copa Sudamericana.

Independiente 2-1 Boston River, los goles

Galdames, el gran protagonista del partido, salió del banco en el entretiempo y decretó la ventaja para el Rojo, que comenzaba a venirse sobre el arco de Boston River y ya hacía méritos para ponerse en ventaja. Una pelota por arriba de Luciano Cabral encontró la cabeza de Gabriel Ávalos, que se la bajó de manera perfecta al volante ex Vélez para que éste defina con mucha categoría ante la salida del arquero Bruno Antúnez.

Sin hacer grandes méritos, pero manteniéndose vivo hasta el final, Boston River aprovechó un desajuste defensivo de Independiente para llegar a un impensado empate que silenció el Libertadores de América. Muñoa aprovechó un rebote en el área llegando desde atrás y sacó un disparo bajo que fue inatajable para Rodrigo Rey.

Sin embargo, quedaba una bala más para un Independiente que no se amedrentó por la inesperada igualdad y, en tiempo de descuento, se iba a quedar con la victoria. Un desborde por derecha de Felipe Loyola encontró una nueva llegada desde atrás de Galdames, que alcanzó a controlar la pelota para luego acomodarla contra el palo derecho de Antúnez.

El cabezazo de Ávalos al travesaño

En lo que fue la primera ocasión clara de Independiente el delantero paraguayo apareció tras un desborde de Federico Vera, que luego de ganarle la posición a un defensor rival sacó un centro que rebotó en el camino y le quedó a un Ávalos que, de espaldas al arco, peinó la pelota por encima del arquero Antúnez pero su cabezazo dio en el travesaño.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Richard González, Gerónimo Bortagaray, Fredy Martínez; Agustín Amado, Mauricio Vera, Gustavo Viera, Alexander González; Felipe Chiappini y Augustin Anello.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Brasil).

La previa

De cara al primer encuentro como local en la Sudamericana, el técnico Julio Vaccari apelará a su once habitual después de darles descanso durante el fin de semana. Volverán al once Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo, Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos, todos preservados ante Lanús.

Luego de asegurar su presencia en los octavos de final del Torneo Apertura tras empatar 1-1 con Lanús, Vaccari no se guardará nada y volverá a apostar por un equipo con mayoría de titulares luego de rotar futbolistas el domingo ante Lanús. Será el primer duelo en la historia entre Independiente y Boston River, que nunca se cruzaron previamente. Por torneos oficiales, el elenco de Avellaneda registra 19 victorias, 7 empates y 7 derrotas ante equipos uruguayos.