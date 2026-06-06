Desde las 21, en el Kyle Field de College Station, en el estado de Texas, Argentina jugará el primero de sus dos amistosos de preparación pensando en el arranque de la Copa del Mundo. El elenco de Lionel Scaloni se medirá ante Honduras, con varias bajas y la expectativa en torno a Lionel Messi.

La idea del cuerpo técnico es darle minutos a los que no tienen problemas físicos y marginar a los que arrastran lesiones. Es por ello que varios jugadores no se cambiarán, aunque sí volaron junto a sus compañeros para mantener intacta a la delegación albiceleste.

Kyle Field, el espectacular estadio de la ciudad de College Station, sede del amistoso entre Argentina y Honduras.

Sin Leonardo Balerdi, quien se perderá el Mundial por un desgarro, Scaloni apostará por Agustín Giay como lateral derecho. El actual jugador del Palmeiras de Brasil no se encuentra entre los 26, viajó siendo parte de los 7 adicionales que pidió el cuerpo técnico para seguir de cerca teniendo en cuenta la actualidad física de muchos de sus elegidos.

La mitad de la cancha abre otras oportunidades. Uno al que siempre hay ganas de verlo un poco más es Exequiel Palacios y.el ex River tendrá la posibilidad de iniciar como titular. A su lado, Valentín Barco, el surgido en Boca que terminó jugando en Francia, pero que ya compró el Chelsea de Inglaterra. Y en ataque, un tridente muy veloz y potente. Giuliano Simeone como extremo por la derecha, Thiago Almada en la izquierda y Lautaro Martínez de referente de área.

En frente estará Honduras, no clasificado a la Copa del Mundo por quedar segundo en su grupo de Concacaf. El equipo dirigido por José Medina viene de empatar 2 a 2 con Perú, en otro cruce no oficial.

Argentina debutará de manera oficial en la Copa del Mundo por el Grupo J ante Argelia el 16 de junio en la ciudad de Kansas, luego irá con Austria y cerrará el cuadrangular contra Jordania.

Formaciones:

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.