Bajo un sol espectacular en la ciudad cordillerana de Moquehue, Francisco Quiroga y Laura Schiel se quedaron con la victoria en la Calvario Race que planteó el desafío de 45 kilómetros en la montaña neuquina.

Cerca de mil atletas estuvieron presentes en la largada de esta mañana en la cordillera para cumplir la hoja de ruta en tres distancias, ya que también hubo una de 15 y otra de 25 kilómetros ideada para diferentes categorías.

Las imágenes en la llegada se repetían, con el acompañamiento de las familias de los participantes que elevaron el nivel de ocupación en los diferentes espacios.

Tras 45 kilómetros en la montaña, el abrazo de reconocimiento de familiares y amigos es el mejor premio para los atletas.

Fue un fin de semana repleto de propuestas en la Cordillera argentina para el deporte aventura, ya que en San Martín y Villa La Angostura se concentró la Gran Fondo 7 Lagos de ciclismo y el treking tuvo también el desafío de los 130 kilómetros.