En el Philadelphia Stadium, Costa de Marfil derrotó a Ecuador 1 a 0 por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. Duro revés para la formación que conduce Sebastián Beccacece teniendo en cuenta a la previsible goleada de Alemania sobre Curazao que en el primer turno se impuso 7 a 1.

El combinado sudamericano tomó las riendas del partido desde un comienzo y en media hora de juego dispuso de un par de oportunidades para ponerse en ventaja. Los africanos, parados de contraataque, mostraron siempre mucha velocidad por las bandas del ataque.

Al regreso de los vestuarios para jugar el segundo tiempo, Ecuador insistió en su rol protagónico, pero enfrente tuvo a un rival que mostró argumentos ofensivos para complicarlo. La posesión fue muy repartida y veloces transiciones por parte de los dos equipos le fueron pasando factura a los jugadores.

A los 6 minutos, lo tuvo el campeón africano en los pies de Wahi que llegó a buscar el centro rasante desde las derecha. Su definición dio en el travesaño, el mismo que le había negado el primero a Ecuador durante la etapa inicial.

Ecuador no estuvo tan cómodo en el complemento y precisaba una jugada de efecto para intentar retomar el control. E buen ingreso de Angelo Preciado desde el banco de suplentes le dio esa ocasión antes de la pausa de rehidratación. Gonzalo Plata, por el centro, sacó un remate que fue atajado por el arquero Yahia Fofana.

El ansiado gol llegó a los 45 minutos, por intermedio de Amad Diallo, quien ingresó desde el banco. Una gran corrida por la derecha de Yan Diomande le permitió a los africanos romper líneas y ponerse en situación de riesgo. El delantero recibió la pelota al ras del suelo y de primera cruzó la definición que se hizo imposible para Hernán Galíndez.

Un comienzo durísimo para el representante de Conmebol teniendo en cuenta la presencia de Alemania en el mismo cuadrangular y las debilidades de Curazao que pondrá a prueba a todas las delanteras rivales.

Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Piero Hincapié; John Yeboah, Alan Minda, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Franck Kessié, Seko Fofana, Bazoumana Toure; Nicolás Pepe, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos).

TV: D Sports, Telefe y Disney+.

La previa

Con la que es considerada la mejor generación de su historia, Ecuador buscará hacer su mejor mundial. Luego de finalizar como escolta de la Argentina en las Eliminatorias de la Conmebol, y con figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, y Piero Hincapié, los ecuatorianos arrancan su andar por Estados Unidos, Canadá, México, después de haber ganado sus dos amistosos previos ante Arabia Saudita y Guatemala, respectivamente.

La estructura ecuatoriana también tiene nombres importantes como Hernán Galíndez en el arco, el eterno Enner Valencia en el ataque y Gonzalo Plata en el mediocampo.

Hernán Galidez, arquero nacionalizado que juega en el fútbol argentino, hoy pieza clave de Ecuador

Enfrente está Costa de Marfil, quien vuelve a la gran cita mundialista luego de 12 años de ausencia y una reestructuración que le dio el título en la Copa de África en el 2024 y la clasificación de forma invicta en la eliminatoria continental.

En la previa superó a Francia por 2-1, en el único amistoso que disputó. En sus filas cuenta con figuras como el delantero Amad Diallo (Manchester United), respaldado por el experimentado goleador Sébastien Haller y el mediocampista Franck Kessié.