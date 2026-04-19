El Monumental se viste de gala para recibir una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca desde las 17 por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026 marcada por la presencia de los campeones del mundo en cancha y una singular expectativa por el momento de ambos equipos en la Liga Profesional. Lo transmite AM550 La Primera y toda la red de radios de Prima Multimedios.

Protagonistas como demanda su historia, el conjunto local marcha como escolta de Independiente Rivadavia en la zona B y está invicto desde la llegada de Eduardo Coudet al banco de suplentes. La visita hace 9 que no pierde y marcha cuarto en el Grupo A, mucho más exigente y competitivo donde domina Estudiantes de La Plata.

Nadie guarda nada. La rotación de parte de los dos entrenadores pensando en este partido, de la misma manera que los jugadores más importantes de los planteles se prepararon para la ocasión.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña con La Banda; Leandro Paredes con la cinta de capital y siendo el emblema de Boca le dan presencia estelar a la jornada que finalmente presentará un campo de juego muy mejorado y tendrá la participación neuquina del árbitro Darío Herrera.

El neuquino Darío Herrera será el juez principal de un Superclásico muy especial.

ACDC dejó millones en las arcas del dueño de casa y un césped deteriorado que no se quiso quedar atrás y justo a tiempo lucirá muy recuperado. Porque además del trío de consagrados hay dos nombres internaciones con chances ciertas de llegar a la máxima cita con sus respectivas selecciones.

Kendry Páez vino de la Premier a la Argentina buscando estas chances y una buena actuación ante el Xeneize ratificará todo lo que Sebastián Becaccece piensa de él para la Selección de Ecuador.

Enfrente, el paraguayo Adam Bareiro tiene que terminar de seducir a Gustavo Alfaro. Los dos seleccionadores conocen muy bien del contexto que representa un Superclásico, mucho más esta a dos meses del puntapié inicial en Estados Unidos.

Marcos Acuña, el neuquino campeón del mundo será titular en River ante Boca.

Kevin Castaño parece estar más cómodo en la nómina de Colombia, pero Coudet decidió dejarlo afuera hasta de la lista de concentrados. Ni siquiera la lesión de Fausto Vera en la mitad de la cancha le entregó chances al cafetero que parece sentenciado en cuanto a su continuidad en Núñez.

Toda la previa comienza en La Primera desde las 15:30 que continuará con el post partido hasta las 21 por el dial 550 de AM.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Kendry Páez, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Hora de inicio: 17.

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.