Salas: “Decidí irme por dignidad por un destrato de meses”

Maximiliano Salas publicó en redes sociales su descargo en relación a lo vivido por su salida de Racing a River mediante la figura de la cláusula de rescisión que tanta polémica despertó entre los dirigentes de ambos clubes.

El delantero, que fue señalado por parte de Diego Milito debido a su negociación con el Millonario mientras ya existía un preacuerdo para mejorar su contrato en Avellaneda, desmintió rotundamente al presidente y ex delantero al asegurar: “Jamás la di mi palabra ni la mano a nadie. Es absolutamente falso. Dicidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses”, expresó el ex Palestino de Chile.

En el mismo sentido, el nuevo jugador del equipo que conduce Marcelo Gallardo, puso aún más detalles en sus palabras. “Cuando llegué lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé. Nunca me dieron nada extra”, dijo.

Algunas líneas más debajo de su comunicado, amplió. “Reiteradas veces, mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y me dijeron que siga demostrando. Nunca me quisieron aumentar un solo peso”.

“Cuando River me llamó, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta que yo existía y de que se les iba a complicar. Me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”, durísimo. “Sé que el hincha no tiene la culpa, pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo”, cerró.

Sin comentarios

Imaginando la repercusión de sus palabras, previo a postear el comunicado, Salas cerró la posibilidad de comentarios.

El duro posteo de Salas contra Milito y Saja de Racing.

Ya había sufridos sucesos desagradables hace algunos días, cuando incluso se llegó a publicar la dirección de su domicilio, donde fue amenazado por toda esta situación.

Cuál será la respuesta de la dirigencia ante un hecho que la deja en muy mala posición, pero que de todas maneras cuenta con el respaldo de lo que ha sido Milito como jugador de Racing.