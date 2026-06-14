En el Philadelphia Stadium, Costa de Marfil y Ecuador empatan 0 a 0 por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. La Tri que conduce Sebastián Beccacece va por un buen arranque pensando en quedarse con puntos importantes después de la previsible goleada de Alemania sobre Curazao que en el primer turno se impuso 7 a 1.

El combinado sudamericano tomó las riendas del partido desde un comienzo y en media hora de juego dispuso de un par de oportunidades para ponerse en ventaja. Los africanos, parados de contraataque, muestran mucha velocidad por las bandas del ataque y responden.

Formaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez; Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Piero Hincapié; John Yeboah, Alan Minda, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Franck Kessié, Seko Fofana, Bazoumana Toure; Nicolás Pepe, Elye Wahi. DT: Emerse Faé.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Philadelphia Stadium (Filadelfia, Estados Unidos).

TV: D Sports, Telefe y Disney+.

La previa

Con la que es considerada la mejor generación de su historia, Ecuador buscará hacer su mejor mundial. Luego de finalizar como escolta de la Argentina en las Eliminatorias de la Conmebol, y con figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, y Piero Hincapié, los ecuatorianos arrancan su andar por Estados Unidos, Canadá, México, después de haber ganado sus dos amistosos previos ante Arabia Saudita y Guatemala, respectivamente.

La estructura ecuatoriana también tiene nombres importantes como Hernán Galíndez en el arco, el eterno Enner Valencia en el ataque y Gonzalo Plata en el mediocampo.

Hernán Galidez, arquero nacionalizado que juega en el fútbol argentino, hoy pieza clave de Ecuador

Enfrente está Costa de Marfil, quien vuelve a la gran cita mundialista luego de 12 años de ausencia y una reestructuración que le dio el título en la Copa de África en el 2024 y la clasificación de forma invicta en la eliminatoria continental.

En la previa superó a Francia por 2-1, en el único amistoso que disputó. En sus filas cuenta con figuras como el delantero Amad Diallo (Manchester United), respaldado por el experimentado goleador Sébastien Haller y el mediocampista Franck Kessié.