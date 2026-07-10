España y Bélgica protagonizarán este viernes desde las 16 uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. En el SoFi Stadium de Los Ángeles definirán al segundo semifinalista y quién enfrentará a Francia.

Ambos seleccionados llegan de menos a más, el equipo que dirigida Luis de la Fuente ha construido una buena campaña, sin demostrar gran supremacía, pero mostrando solidez, principalmente defensiva. Luego de la fase de grupos donde terminó como líder sobre Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, en los octavos de final ratificó su candidatura al golear 3-0 a Austria y luego dio otro golpe de autoridad al eliminar a Portugal por 1-0 en un intenso clásico ibérico para instalarse entre los ocho mejores. Además, España llega a este compromiso sin haber recibido goles a lo largo del mundial.

En la previa, el DT español evitó hablar de un supuesto favoritismo y dejó en claro cuál es la mentalidad de su plantel: "Toda nuestra atención está puesta en Bélgica. Si pasamos, ya habrá tiempo para pensar en Francia". Además, elogió el gran momento de Lamine Yamal y remarcó que el joven atacante llega con una enorme motivación para afrontar este desafío.

Bélgica, por su parte, también ha demostrado personalidad para meterse entre los mejores del torneo. Los Diablos Rojos fueron de menos a más, avanzaron como primeros del Grupo G, recuperarse gran forma por 3-2 ante Senegal en un vibrante encuentro de dieciseisavos. En octavos mostraron contundencia por 4-1 sobre el anfitrión Estados Unidos, con una gran actuación colectiva que confirmó el crecimiento del equipo dirigido por Rudi García.

Estadio de Los Ángeles, con capacidad para 70 mil personas.

El mensaje fue de confianza por parte de su DT, destacando que su equipo deberá realizar un partido perfecto para eliminar a una selección tan sólida como España. En la misma línea, Romelu Lukaku fue contundente al asegurar: "No vamos a jugar para perder. Estamos preparados y creemos en nuestras posibilidades", reconociendo el potencial español pero dejando en claro que Bélgica llega convencida de poder dar el golpe.

El ganador se enfrentará en semifinales a Francia, que ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Mundial luego de superar 2-0 a Marruecos.

Probables Formaciones:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

Datos del partido:

Hora: 16.00

Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Estadio: Los Ángeles