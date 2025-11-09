Desde las 16.30hs, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol y en un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Un juego clave donde se define el boleto a Libertadores, y el futuro en una temporada sin reacción dentro del plantel de Gallardo.
El cotejo será trasmisión de Grupo Prima Multimedios, con la previa desde las 15hs, partido desde las 16.30hs, y un post cotejo cargado de testimonios y reacciones.
Serán más que tres puntos en disputa, con Rosario Central como líder de la general y ya clasificado a la Copa Libertadores, ahora queda determinar el segundo boleto directo por tabla anual, donde el Xeneize aventaja por cuatro unidades al Millonario, ubicado tercero y en zona de repechaje. Es por ello que los 90´ en La Bombonera podrían dejar todo liquidado a una fecha del final, ya que hasta el empate lo favorece el elenco que dirige Claudio Úbeda.
En el torneo Clausura, Boca llega de buena forma; ganó en sus dos presentaciones como visitante frente a Barracas Central y Estudiantes, es uno de los líderes de la Zona A con 23 puntos y diferencia de más 12 goles. En el caso de sumar un punto, aseguraría su clasificación a octavos.
Para este cotejo, volverá Leandro Paredes al 11 inicial, que no tendrá modificaciones con relación a los últimos juegos. Además Carlos Palacios jugará en lugar de Ander Herrera.
Por su parte en River, el clima no es el mejor a nivel futbolístico, una larga racha de derrotas lo alejó de la copa y perdió terreno en el torneo local, sumando la despedida de la Copa Libertadores y la semifinal de Copa Argentina. En el peor momento de Gallardo frente al plantel, el nuevo presidente Stegano Di Carlo confirmó su continuidad hasta diciembre del 2026.
En su visita a La Bombonera será clave ganar, para quedar a un punto de Boca en la general, y pelear por el boleto directo a Libertadores en la última fecha, caso contrario tendrá que ir por el camino del repechaje o ganar el Clausura, que lo tiene sexto en el grupo B con 21 puntos, alejado de los líderes y sin localía para los octavos.
Las dudas pasan por la defensa, si juega con línea de 3 con Portillo como Stopper, o si llega Montiel de su lesión y formaría con cuatro en el fondo. En el medio volvería Enzo Pérez, y se espera también Sebastián Driussi en el ataque.
Probables formaciones:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Datos del partido:
Hora: 16.30
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Nicolás Ramírez.