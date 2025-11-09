Desde las 16.30hs, Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol y en un nuevo Superclásico del fútbol argentino. Un juego clave donde se define el boleto a Libertadores, y el futuro en una temporada sin reacción dentro del plantel de Gallardo.

El cotejo será trasmisión de Grupo Prima Multimedios, con la previa desde las 15hs, partido desde las 16.30hs, y un post cotejo cargado de testimonios y reacciones.

Serán más que tres puntos en disputa, con Rosario Central como líder de la general y ya clasificado a la Copa Libertadores, ahora queda determinar el segundo boleto directo por tabla anual, donde el Xeneize aventaja por cuatro unidades al Millonario, ubicado tercero y en zona de repechaje. Es por ello que los 90´ en La Bombonera podrían dejar todo liquidado a una fecha del final, ya que hasta el empate lo favorece el elenco que dirige Claudio Úbeda.

será el primer superclásico como titular para Paredes

En el torneo Clausura, Boca llega de buena forma; ganó en sus dos presentaciones como visitante frente a Barracas Central y Estudiantes, es uno de los líderes de la Zona A con 23 puntos y diferencia de más 12 goles. En el caso de sumar un punto, aseguraría su clasificación a octavos.

Para este cotejo, volverá Leandro Paredes al 11 inicial, que no tendrá modificaciones con relación a los últimos juegos. Además Carlos Palacios jugará en lugar de Ander Herrera.

Por su parte en River, el clima no es el mejor a nivel futbolístico, una larga racha de derrotas lo alejó de la copa y perdió terreno en el torneo local, sumando la despedida de la Copa Libertadores y la semifinal de Copa Argentina. En el peor momento de Gallardo frente al plantel, el nuevo presidente Stegano Di Carlo confirmó su continuidad hasta diciembre del 2026.

Sería el último superclásico de Enzo Perez

En su visita a La Bombonera será clave ganar, para quedar a un punto de Boca en la general, y pelear por el boleto directo a Libertadores en la última fecha, caso contrario tendrá que ir por el camino del repechaje o ganar el Clausura, que lo tiene sexto en el grupo B con 21 puntos, alejado de los líderes y sin localía para los octavos.

Las dudas pasan por la defensa, si juega con línea de 3 con Portillo como Stopper, o si llega Montiel de su lesión y formaría con cuatro en el fondo. En el medio volvería Enzo Pérez, y se espera también Sebastián Driussi en el ataque.

Desde las 15hs lo podes vivir por Prima Multimedios

Probables formaciones:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Nicolás Ramírez.