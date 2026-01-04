En una jornada europea donde Enzo Fernández y Lautaro Martínez se llevaron el protagonismo, hubo otros tantos argentinos tanto en la Serie A como en La Liga. Uno de los que se anotó fue Giovanni Simeone, que marcó en la goleada 3-0 del Torino frente al Hellas Verona, mientras que Lucas Boyé aportó un golazo de tiro libre para Alavés, equipo conducido por Eduardo Coudet, en su empate agónico 1-1 contra Real Oviedo.

El hijo mayor del Cholo fue el encargado de abrir la cuenta para el Toro a los diez minutos de juego. Un mal pase atrás tomó descoordinada a la defensa del Hellas Verona y Simeone se fue mano a mano con el arquero Lorenzo Montipo y la colocó contra el palo izquierdo, estableciendo su quinto gol en el torneo, su primera anotación desde que le marcara al Pisa en noviembre. En el festejo hubo disculpas por su pasado en el rival, donde tuvo una de sus mejores temporadas en Italia (17 tantos en 35 encuentros).

El resultado se completó sobre los minutos finales del partido: primero Cesare Casadei y luego Alieu Njie, ya en tiempo de descuento, redonearon el 3-0 para un Torino que ganó tres de los últimos cinco y se ubica en el décimo lugar con 23 puntos. Por su parte, el Hellas Verona suma 12 puntos y es uno de los tres que está perdiendo la categoría.

Por otra parte, en España el que destacó fue el tremendo gol de tiro libre de Boyé. El Alavés caía como local por 1-0 ante Real Oviedo, pero el surgido en River agarró una pelota pesadísima a dos minutos de final y, con una magistral ejecución, le entregó la igualdad a los Babazorros. El conjunto dirigido por Coudet está en la 13° posición en La Liga, apenas tres por encima del Valencia, último equipo que hoy ocupa puestos de descenso.

Panichelli volvió al gol y Pellegrino gritó para el Parma

Otros dos delanteros albicelestes que marcaron fueron el cordobés del Racing de Estrasburgo, que aportó su décimo gol en Ligue 1 en la igualdad de su equipo ante el Niza y el atacante ex Vélez y Platense, que evitó la caída de su Parma, que empató 1-1 visitando a Sassuolo, lo que lo mantiene por fuera de los puestos de descenso en la Serie A. Fue el quinto gol en la campaña para Pellegrino, que con un remate de zurda desde afuera del área estampó el resultado definitivo.

Por su parte, Panichelli se destapó luego de una larga sequía. Su tremenda racha de inicios de campaña lo elevó a la cima de la tabla de goleadores en Francia, sin embargo esa seguidilla espectacular de 10 tantos en 13 partidos por todas las competencias que le ganó una citación a la Selección Argentina y unos minutos en el amistoso ante Angola trajo más tarde una sequía de más de dos meses (9 encuentros) sin goles. Ayer, finalmente, un tanto de penal puso fin a la mala racha, aunque el Estrasburgo terminó igualando 1-1 con Niza.