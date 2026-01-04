En el cierre de la jornada 20 de la Premier League, un argentino se vistió de héroe: Enzo Fernández marcó en tiempo de descuento el 1-1 defintivo para el Chelsea en su visita a Manchester City. El volante de la Selección Argentina anotó en el tercer minuto añadido a los 90 reglamentarios para silenciar el Etihad Stadium y evitar la derrota de los Blues, que se mantienen en la quinta posición de la liga inglesa. Los Citizens, por su parte, siguen segundos pero ahora a seis puntos de distancia del líder Arsenal.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola logró adelantarse en el duelo cerca del entretiempo gracias al tanto del neerlandes Tijjani Reijnders, que sacó un violento zurdazo al primer palo de Robert Sánchez y dejó sin chances al arquero visitante. No obstante, el City no pudo cerrar el partido, Chelsea lo buscó hasta el final y apareció Fernández, que tras un centro raso de Malo Gusto apareció por el segundo palo y, luego de no poder vencer a Gianluigi Donnarumma en la primera, lo logró en el segundo intento para desatar un festejo loco con los fanáticos visitantes que viajaron a Manchester.

Fue el sexto gol de Enzo Fernández en esta campaña en Premier League, alcanzando siete por todas las competencias, con dos asistencias, uno de los más influyentes de su equipo en la 2025/26. De esta manera, los Blues sostienen el quinto puesto con 31 unidades y por ahora ocupan la plaza de Europa League, a tres de Liverpool que está cuarto y es el último en ingresar a Champions League por el momento. El gran beneficiado de la fecha fue Arsenal, que ayer le ganó 3-2 a Bournemouth, es puntero con 48 y le saca ahora seis de distancia a Manchester City, que con Aston Villa acumulan 42 unidades.