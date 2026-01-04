En una Serie A que está apasionante, Lautaro Martínez marcó y asistió en la victoria 3-1 de Inter ante el Bologna para retener la punta. El Toro, goleador de la liga italiana, ya infló la red por primera vez en el año y dio el pase gol en el 1-0 del Neroazzurro, que debía ganar si o si para seguir en el primer lugar, ya que Milan lo superó el viernes ganando ante Cagliari y el Napoli hizo lo propio al ganarle 2-0 a Lazio en el Olímpico de Roma, algo que cumplió ante el Rossoblú, para el que descontó el argentino Santiago Castro.

El atacante de la Selección Argentina llegó a los 10 goles en la Serie A y es el cappocanoniere del torneo en lo que va de campaña. Luego de no poder contra el arquero Federico Ravaglia minutos antes, sirvió a su compañero Piotr Zielinski, quien abrió el duelo a los 39 minutos. Luego de un taco de Marcus Thuram, el Toro ganó la posición, vio llegar al polaco y lo asistió con un pase justo para que el volante metiera un zurdazo al primer palo que por ahora le da la ventaja al Inter en el Giuseppe Meazza.

Pero su gol no podía faltar, después de tener dos chances de marcar, su primer tanto de 2026 llegó a los tres minutos del complemento: un córner desde la izquierda de Hakan Çalhanoglu cayó en el punto penal y Martínez, arremetiendo con todo, metió un testazo inatajable, que se metió por arriba de la cabeza de un Ravaglia que esta vez no pudo hacer nada.

Ya con el duelo encaminado, otro tanto desde un tiro de esquina transformó el triunfo en goleada. Un córner cerrado de Federico Dimarco se desvió en el camino y Thuram, entrando por el primer palo, alcanzó a ponerle el hombro, decretando el 3-0 para un Neroazzurro que de esta forma finiquitó el cotejo en su favor, asegurándose volver a ser líder de la Serie A.

A pesar de la gran superioridad local, en el final Bologna logró el gol del descuento, también albiceleste. Un centro desde la izquierda de Charalampos Lykogiannis encontró el anticipo de Castro, que se desmarcó y alcanzó a anticipar con un remate poco ortodoxo entre sus dos piernas que igualmente le alcanzó para vencer a Yann Sommer, estableciendo el 3-1 final.

Las otras chances del Toro

Antes de lo que fue su primer tanto del año, Martínez tuvo un intenso duelo personal con un Ravaglia que le negó el tanto una y otra vez. En la primera, el delantero de la Selección se giró en el área y sacó un derechazo abajo que el arquero sacó con la mano derecha. Ya cerca del descanso, el bahiense tuvo un mano a mano en el que definió con zurda y nuevamente se chocó con una tremenda intervención del golero de Bologna.

Sin embargo, la más clara llegó poco después de su gol, y llamativamente no se convirtió en el segundo de su cuenta personal. Luego de un error en el fondo visitante, Thuram tomó la pelota y le puso un centro justo al Toro, que se confió en la definición de zurda abajo del arco y su remate terminó dando increíblemente en el travesaño. A los 75 minutos, con el 3-0 de Thuram consumado, el entrenador Christian Chivu sustituyó al argentino para descansarlo (recibió un golpe al inicio del duelo), que se fue despedido con una ovación del público.

Milan y Napoli ganaron y metieron presión

La fecha 18 de la Serie A se abrió con el Rossonero llevándose un importante triunfo ante Cagliari por 1-0. El portugués Rafael Leão marcó el solitario gol del encuentro para el archirrival de Inter, que le arrebató la punta al Neroazzurro antes de la victoria de hoy frente al Bologna. Por su parte, en el primer turno del día de hoy Napoli asaltó la capital y venció por 2-0 a Lazio. Los tantos de Leonardo Spinazzola y Amir Rrahmani en la primera mitad redondearon el triunfo de los Azzurri.

Leao le dio la victoria al Milan, que sigue peleando por la punta.

Con estos triunfos, que finalmente no sirvieron para ser punteros, la pelea por la Serie A queda de la siguiente manera: Inter queda con 39 puntos, líder del torneo, Milan suma 38 unidades y es segundo, mientras que con la victoria de hoy, Napoli está tercero con 37 puntos, solamente a dos del Neroazzurro. Los otros dos que completan los primeros cinco lugares son Juventus, que con su igualdad 1-1 ante Lecce quedó relegada a 33 puntos, y Roma, que cayó 1-0 ante Atalanta y también se quedó en 33.