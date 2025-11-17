Zinedine Zidane reemplazará a Didier Deschamps y se convertiría en el seleccionador de Francia luego de la Copa del Mundo 2026, a la que el conjunto galo ya clasificó por su actuación en las Eliminatorias de la UEFA, según revelaron varios periódicos europeos.

El astro nacido hace 53 años en Marsella, ganador del Mundial de 1998 disputado en su país (metió dos goles), tomaría el testigo de Les Blues ya que Deschamps, entrenador campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, se retirará de la profesión.

El astro nacido hace 53 años en Marsella participó en un partido a benefició en Toulon el viernes pasado y respondió “pronto”, cuando un periodista le preguntó acerca de su vuelta como director técnico. Luego, comentó que sufrió una molestia en el transcurso del juego y deslizó: “Nos hacemos mayores y, por desgracia, de vez en cuando nos lesionamos. Ahora voy a hacer de entrenador durante un tiempo".

El ex enganche de Juventus y de Real Madrid comenzó su trayectoria como estratega de la Reserva de la Casa Blanca, puesto que ocupó entre 2014 y 2016. Acto seguido, dio el salto al equipo principal del Merengue y levantó diez trofeos en cinco temporadas, tres veces seguidas la Champions League, dos veces La Liga de España, en una ocasión la Supercopa de España, dos veces la Supercopa de Europa y dos veces el Mundial de Clubes.