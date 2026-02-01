EL clima en el Real Madrid sigue tenso. Por la fecha 21 de La Liga de España, superó al Rayo Vallecano por 2-1 con un agónico penal convertido por Mbappé. Franco Mastantuono fue titular, y cuando salió sustituido fue silbado por el Bernabéu.

El atacante argentino fue remplazado a los 15 del segundo tiempo, cuando el partido estaba 1-1, recibiendo el abucheo de los hinchas en medio de la crisis que vive el equipo por la falta de resultados entre el fin de ciclo de Xabi Alonso y el incipiente inicio de Álvaro Arbeloa.

El disgusto de los hinchas fue en general contra el equipo, y en un ambiente sumamente caldeado y con reproches a varios jugadores, esta vez Mastantuono volvió a ser titular y no se salvó. Desde su llegada al equipo, el argentino acumula 22 partidos disputados y tres goles ante Levante, Albacete y Mónaco de Francia.

A los 15´Vinicius puso en ventaja al equipo de Arbeloa, igualó para el Rayo Jorge De Frutos a los 49´y en los 10 minutos de adición, Mbappé de penal puso el 2-1 final, que deja al Real Madrid a un punto del líder Barcelona.