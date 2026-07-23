Esequiel Barco vuelve a aparecer en el radar de River y desde el Spartak de Moscú hace fuerza por una oferta liberadora y cumplir el deseo de su vuelta, más allá del buen rendimiento deportivo que ha mantenido en su lejano destino.

Luego de lo que hizo Boca con Sebastián Villa, a quien sacó del club y luego lo volvió a comprar, el Millonario imitaría la acción de su clásico rival en el caso del mediocampista ofensivo.

Claro que lo del ex Independiente fue un hecho meramente deportivo ya que River lo vendió en 2024 por 16 millones de dólares, mientras que el delantero colombiano partió de Boca condenado por la Justicia.

Esequiel Barco fue vendido en 16 millones de dólares en el 2024.

El fondo de la cuestión, el deseo profundo del futbolista por pegar la vuelta. Barco ya coqueteó con el Rojo hace un par de semanas, pero en Avellaneda es imposible plantearse una búsqueda tan costosa para el actual momento de la institución.

El país europeo pretende 5 millones de dólares por el 50% de la ficha. Lo bajaron un poco en cuanto a cotización porque saben del deseo personal del jugador argentino, pero tampoco están dispuestos a perderlo por nada.

En reemplazo de Almada

El nombre de Barco va por carriles paralelos a la negociación con Tigres de México por la posible llegada de Ángel Correa.

River tenía en carpeta a Thiago Almada para esa posición, pero el ex Vélez tiene destino casi asegurado en Flamengo de Brasil. Por eso, desde Núñez se empezó a mirar hacia Rusia con mucho interés, con el supuesto visto bueno de Eduardo "Chacho" Coudet que no ha vivido una buena semana tras la eliminación ante Aldosivi en en el partido disputado en Salta por la Copa Argentina.