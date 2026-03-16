Eduardo Coudet pisó el Monumental por primera vez como técnico de River. Su debut oficial en el cargo se había dado entre semana en cancha de Huracán, sin hinchas millonarios, con una victoria y llegaba a un compromiso con Sarmiento en el que estaba obligado a sumar de a tres.

Fue aplaudido respetuosamente por su público ante el anuncio da la voz del estadio de las formaciones y poco más. Después se puso en marcha el partido de la 11ª fecha en la que su equipo ganó 2 a 0, sumó 6 sobre 6 posibles y se afianza en zona de clasificación transitoria por la zona B.

“Una sensación muy linda de volver al Monumental. Nos costó leer el partido en el inicio, pero después de los 20 minutos nos acomodamos. Ganamos bien”, analizó en conferencia de prensa.

Eduardo Coudet repartió indicaciones durante todo el partido de River ante Sarmiento.

Mesurado, el ex mediocampista del club siguió hablando de fútbol con la prensa. Se puso contento por los goles de sus delanteros Sebastián Driussi (segundo consecutivo) e Ian Subiabre, pero reconoció que de todos lados se está muy ansioso. “Vamos levantando. Intento ver quién está mejor del grupo para armar el equipo titular. La idea va creciendo de apoco. La gente va a ir confiando en nosotros. Ganar da tranquilidad, pero las formas son importantes”, sostuvo.

Lo que viene

El próximo partido de River será el fin de semana, el domingo por la tarde, visitando a Estudiantes de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. En la tabla de posiciones quedó a tres de Independiente Rivadavia que volvió a lo más alto del grupo B.

Hasta el momento Coudet se ha inclinado por repetir los titulares, aunque el que terminó condicionado en lo físico esta vez fue Kendry Páez. Respecto a la salida del ecuatoriano en el entretiempo del partido ante Sarmiento fue producto de un golpe que había sufrido en los primeros minutos.