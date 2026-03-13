Luego de un estreno con un triunfo trabajado de River ante Huracán en el Tomás Ducó, llegó la primera conferencia de prensa de Eduardo Coudet como DT. El entrenador dijo que fueron "justos ganadores" y rescató la actuación del equipo. Además, se refirió a la curiosa situación de la entrada de Juan Fernando Quintero para patear uno de los dos penales que el Millonario tuvo en la noche y la posterior decisión de que Gonzalo Montiel se hiciera cargo del segundo.

Sobre el encuentro, el Chacho se mostró conforme con la primera muestra de sus dirigidos: "Creo que, en un análisis rápido, fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones y generación de juego. Tenemos que seguir trabajando, pero en lo personal vi muchas cosas buenas, para repetir, y siempre hay cosas para mejorar", dijo, y añadió: "No es una cancha ni un rival fácil, habíamos hablado que pase lo que pase había que sostener la idea y las formas, y creo que lo hicimos".

Acerca de la situación donde Quintero entró a patear el primer penal de la noche, que le atajaron, Coudet aclaró que no le ordenó al colombiano que ejecute: "Yo no tomé la decisión, les quiero aclarar que para mí los jugadores deciden. Tuve la intención de que se hicieran los cambios antes (del penal), pero yo no dije "andá a patear vos". Para mí son los momentos y cómo se sienten", expresó.

Sobre esa misma situación, el Chacho comentó que no suele decidir pateadores y rescató la actitud positiva de Quintero luego de fallar: "Tomaron la decisión de que pateara Juan (Quintero) y después tomaron la decisión de que pateara el Cache (Montiel), y también eso habla de compañerismo. Juan podría haber sido egoísta o pensar en la revancha y dijo "erré, patealo vos". Sinceramente no designo un pateador".