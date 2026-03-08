¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Marzo, Neuquén, Argentina
Coudet inició su ciclo en River con una mini pretemporada: los detalles

El flamante DT aprovechó la suspensión de la fecha 9 por el paro para entrenar en el River Camp con sus futbolistas con el objetivo de que el equipo llegue de la mejor manera antes de su debut ante Huracán.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 18:29
Coudet dispuso una mini pretemporada para comenzar con todo su ciclo en River.

Después de su presentación, Eduardo Coudet comenzó su etapa como entrenador de River con una mini pretemporada. La estrategia es clara: aprovechar la pausa del Torneo Apertura por el paro para imprimir su sello en el equipo. En estos días en el River Camp, el Chacho y su cuerpo técnico pusieron énfasis en la puesta a punto física y en la adaptación táctica del plantel.

Con el debut oficial previsto para el jueves frente a Huracán, Coudet busca acelerar el proceso de adaptación a su estilo de los futbolistas. Desde su primer día comandando las prácticas en Ezeiza, las prácticas se destacaron por la intensidad física, bloques de recuperación de pelota y ejercicios con balón para sostener un ritmo elevado durante los partidos. El entrenador destacó en su presentación que no necesita refuerzos y que confía en el plantel actual para cambiar la floja actualidad de este River.

Juanfer volverá al ruedo

Una noticia positiva para el Chacho y su cuerpo técnico fue la recuperación de Juan Fernando Quintero, quien superó un desgarro en el bíceps femoral y volvió a entrenar junto a sus compañeros. Aunque aún falto de ritmo, el colombiano sería convocado para el partido contra Huracán e incluso tendría chances de ser titular en lugar de Ian Subiabre en el primer once de este nuevo ciclo.

