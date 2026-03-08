Después de su presentación, Eduardo Coudet comenzó su etapa como entrenador de River con una mini pretemporada. La estrategia es clara: aprovechar la pausa del Torneo Apertura por el paro para imprimir su sello en el equipo. En estos días en el River Camp, el Chacho y su cuerpo técnico pusieron énfasis en la puesta a punto física y en la adaptación táctica del plantel.

Con el debut oficial previsto para el jueves frente a Huracán, Coudet busca acelerar el proceso de adaptación a su estilo de los futbolistas. Desde su primer día comandando las prácticas en Ezeiza, las prácticas se destacaron por la intensidad física, bloques de recuperación de pelota y ejercicios con balón para sostener un ritmo elevado durante los partidos. El entrenador destacó en su presentación que no necesita refuerzos y que confía en el plantel actual para cambiar la floja actualidad de este River.

Juanfer volverá al ruedo

Una noticia positiva para el Chacho y su cuerpo técnico fue la recuperación de Juan Fernando Quintero, quien superó un desgarro en el bíceps femoral y volvió a entrenar junto a sus compañeros. Aunque aún falto de ritmo, el colombiano sería convocado para el partido contra Huracán e incluso tendría chances de ser titular en lugar de Ian Subiabre en el primer once de este nuevo ciclo.