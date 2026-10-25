Rosario Central le gana a Huracán 1 a 0 en el Gigante de Arroyito por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Un encuentro importante entre dos equipos protagonistas en el tramo final de la fase regular:

El conjunto rosarino busca consolidarse en lo más alto de la Zona B, mientras que el equipo de Parque Patricios intentará volver al triunfo para sostenerse entre los clasificados a los octavos de final.

Cuarto de hora inicial muy equilibrado con un local más dominante en la posesión de pelota, pero sin generar complicaciones al fondo del Globo que achica espacios en su propio campo y busca acomodarse con el trámite.

Gol de palomita

A los 20 minutos llegó la apertura del marcador por intermedio de Emanuel Coronel que llegó al área rival por sorpresa. Jaminton Campaz sacó un centro potente desde la izquierda para el ingreso franco del lateral que, de palomita, sacudió la red por el lado opuesto.

A los 43 minutos, la visita llegó al empate transitorio por intermedio de Jordy Caicedo, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada milimétrica del ecuatoriano al momento de salir en búsqueda del rebote del arquero Jeremías Ledesma.

Síntesis

Rosario Central 1: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

Huracán 0: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Oscar Cortés, Jordy Caicedo, Juan Bisanz. DT: Diego Martínez.

Gol: PT 20' Coronel (RC).

Cambios: PT 38' Leandro Lescano por Ibáñez (H). ST 12’ Leonardo Gil por Ojeda (H) e Ignacio Pussetto por Bisanz (H).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.

La previa

El Canalla, dirigido por Jorge Almirón, atraviesa un buen momento futbolístico y se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas, comparte la cima de la Zona B y afronta la jornada con la intención de aprovechar la localía para seguir sumando.

En su última presentación, Central consiguió un valioso triunfo por 3-2 frente a Atlético Tucumán como visitante. La victoria le permitió ratificar su buen presente y llegar con confianza a un compromiso exigente. Con Ángel Di María como una de sus principales referencias ofensivas, el equipo rosarino buscará imponer condiciones desde la posesión y la generación de situaciones de peligro. Además, sabe que sumar de a tres en Arroyito puede resultar determinante para encarar las últimas fechas de la fase regular con buenas perspectivas.

El Globo, conducido por Diego Martínez, llega a Rosario con la necesidad de cortar una racha negativa. Actualmente ocupa el octavo puesto de la Zona B, con 19 unidades, y se encuentra dentro de los equipos que estarían avanzando a los playoffs. Sin embargo, los últimos resultados encendieron una señal de alerta. Huracán perdió 2-0 frente a Barracas Central y luego cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que buscará recuperar solidez defensiva y eficacia en ataque.

El desafío será complejo, ya que enfrente tendrá al líder de la zona y en condición de visitante. Para llevarse un resultado positivo, el conjunto quemero necesitará reducir los espacios, controlar los avances de Central y aprovechar las oportunidades que genere Jordy Caicedo en el frente ofensivo.

El antecedente inmediato favorece al Globo, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos. En el último cruce, disputado el 12 de abril de 2026 por el Torneo Apertura, Huracán se impuso por 3-1 en Parque Patricios.

Datos del partido:

Horario: 21.30.