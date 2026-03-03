EL presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Eduardo “Chacho” Coudet será el nuevo DT de la institución, adelantándose al comunicado del miércoles. Además resaltó que la era Gallardo "no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“.

“Está confirmado y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien en detalles operativos, en torno al mediodía será”. Dijo Di Carlo en declaración televisiva, dando por hecho que el ex Alavés se pondrá al frente del equipo que viene de igualar con Independiente Rivadavia de Mendoza 1-1.

Una vez confirmada la salida de Gallardo, la dirigencia se movió en tiempo y forma, para que Coudet sea el DT de la institución. El ahora ex Alavés, partirá hoy para Buenos Aires donde llegará en la madrigada del miércoles para la firma de contrato.Sobre el nuevo DT, tanto el mandatario como Enzo Francescolli remarcaron que debía ser un DT de la casa.

Coudet llega desde el Alavés de España, volviendo al fútbol argentino donde dirigirá su tercer club

Además, resaltó que hoy River tiene un plante de jerarquía, y que se irán haciendo correcciones en el mercado de pase de invierno. “Tenemos que sentarnos con el entrenador, poner un director deportivo y empezar a trabajar desde ahora en el próximo mercado de pases” señaló.

Por su parte, también habló de la salida de Gallardo: “Fue un proceso en el que se intentó. Hicimos revisiones en esta segunda etapa, hicimos correcciones. Afrontamos el año con lo que habíamos planteado hacer. Siempre le preguntaba qué pudimos hacer distinto. Y fue no encontrarle la vuelta. Son esas cosas del fútbol“.

El miércoles iniciará la era Eduardo Coudet frente a River, luego del paso en falso en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo. “River tiene que ser campeón urgente, de lo que sea. No es una frase hecha. Es el club más ganador del profesionalismo. Tiene que ganar todo porque así la historia lo indica” sentenció el presidente.