Se confirmó un muy mala noticia para la selección de Brasil pensando en el Mundial 2026 y es la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de Rodrygo Goes, que enfrentará un largo periodo de recuperación y se perderá el resto de la temporada con Real Madrid como también la próxima Copa del Mundo con la Verdeamarelha. Será operado en los próximos días y tendrá para casi un año alejado de las canchas.

La lesión ocurrió en el partido ante Getafe: cuando Rodrygo recibió la pelota por la banda izquierda, intentó arrancar y se le trabó la rodilla derecha, generándole un fuerte dolor. A pesar de la molestia, el jugador continuó en cancha hasta el final del encuentro pero ya en el vestuario fue sometido a una primera evaluación médica que alertó sobre un posible problema físico grave. Ya en el día de hoy, el Real Madrid comunicó oficialmente el diagnóstico de la lesión que marginará al brasileño hasta 2027.

Rodrygo, una baja clave para el Brasil de Ancelotti.

En una temporada donde no era titular indiscutido con Xabi Alonso ni con Álvaro Arbeloa, la baja de Rodrygo le trae también problemas a Carlo Ancelotti, que lo contaba como fijo en la futura convocatoria al Mundial 2026. Dada esta importante ausencia, vuelve a reflotarse una posible convocatoria para Neymar, que se mantiene en la órbita de Brasil aunque no fue considerado por el DT italiano en las últimas nóminas.