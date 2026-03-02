Después de la despedida de Marcelo Gallardo y las posteriores gestiones, es cuestión de tiempo para que Eduardo Coudet se convierta en el nuevo técnico de River. Luego del partido que el Deportivo Alavés disputó contra Levante, las partes se contactaron formalmente para llegar a un acuerdo. Ahora solamente resta acordar la compensación económica que el Millonario debe darle al club español por la salida anticipada del Chacho.

Luego de las primeras versiones en donde se informó un acuerdo entre River y la representación del DT por el contrato, Christian Bragarnik, representante de Coudet, confirmó públicamente el contacto con la dirigencia que encabeza Stéfano Di Carlo. El sábado hubo reunión y el domingo una nueva comunicación positiva que confirmó el acuerdo. Si el elenco de Núñez llega a un entendimiento con Alavés por el resarcimiento económico, se espera que el Chacho viaje el miércoles a Buenos Aires para rubricar oficializar su contratación.

Después de darles licencia a sus jugadores por dos días, el DT argentino comandó al plantel de Alavés en un nuevo entrenamiento, donde les comunicó su decisión de ir a River ya a modo de despedida, En el predio Ibaia, donde se entrenan los Babazorros, Coudet fue sometido al clásico pasillo por todos sus futbolistas, en lo que son sus últimas horas al mando del equipo.

La despedida de los futbolistas de Alavés al Chacho Coudet.

Cambios en el cuerpo técnico

En cuanto a los que acompañarán al Chacho en River, habrá dos modificaciones importantes. Coudet no contará con Patricio Graff como ayudante de campo, y en su lugar ingresaría Damián Musto, ex mediocampista al que dirigió en Rosario Central. De la estructura principal del CT se mantienen Carlos Miguel Fernández, Octavio Manera y Guido Cretari. Además, se sumará Marcelo Barovero, que ya estaba en el Millonario, como entrenador de arqueros.

Respecto al posible debut, si todo va acorde a los planes y Coudet llega a Argentina entre el miércoles y el jueves, su primer partido oficial como técnico de River sería el jueves 12 de marzo en la visita a Huracán, ya que el encuentro contra Atlético Tucumán del domingo 8 será reprogramado debido a un paro previsto para ese fin de semana. Recordemos que hoy los de Núñez enfrentarán a Independiente Rivadavia bajo la conducción interina de Marcelo Escudero.