Tras la igualdad sin goles ante Independiente en Avellaneda, la noticia más preocupante para River fue la salida por lesión de Germán Pezzella. Si bien el diagnóstico inicial era que padecía un esguince de rodilla izquierda, finalmente se confirmó lo peor: el defensor se rompió el ligamento cruzado anterior y se pierde lo que queda de temporada. Aún no se sabe la fecha en la que se operará, pero desde aquel momento el zaguero de 34 afrontará una recuperación de al menos seis meses.

Pezzella se torció la rodilla izquierda durante una disputa con Walter Mazzantti en el duelo ante Independiente, lo que hizo que debiera retirarse asistido por el carrito médico. El campeón del mundo con la Selección Argentina fue inmovilizado con una férula y pudo abandonar el estadio caminando con dificultad. Se sabía que esta lesión lo dejaba automáticamente afuera de los octavos de final de Copa Libertadores, no obstante ahora la confirmación es que Marcelo Gallardo no lo podrá tener por el resto de la campaña.

Qué dijo Gallardo sobre la lesión

En conferencia de prensa, el Muñeco se mostró cauto respecto a la situación e hizo hincapié en los problemas físicos que afrontó su plantel: “Tuvimos una mala racha que hoy continuó con la lesión de Germán Pezzella, sobre lo cual seré cauto para esperar los resultados. Se le suma a Martínez Quarta, Salas, Driussi… son varios futbolistas que estamos intentando recuperar". Además, añadió que Paulo Díaz tampoco se encuentra al 100% físicamente: "Estuvo con la rodilla inflamada estos días y veremos cómo llega al jueves”.

El DT también dejó abierta la posibilidad de acelerar la puesta a punto de Juan Portillo, que iba a ser llevado de poco tras recuperarse de una tendinitis: “Ante esta excepción, que es una necesidad, veremos el caso de Portillo. Se recuperó de la dolencia con la que vino, pero no entrenó por mucho tiempo y buscamos su mejor puesta a punto. Lo habíamos pensado para el partido siguiente, contra Godoy Cruz. Veremos si se suma", dijo.