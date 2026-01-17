Independiente quiere volver a ser el equipo protagonista del primer semestre del 2025 y bajo la conducción de Gustavo Quinteros desde el banco de suplentes apuesta fuerte a la Liga Profesional o a la Copa Argentina y como parte de su preparación se mide con Montevideo Wonderes por la Serie Río de La Plata.

Del lado Rojo de Avellaneda ya no hay lugar para las medias tintas y el entrenador se ha propuesto volver a la mejor versión de cada uno de los jugadores retenidos, a excepción de Felipe Loyola que voló al fútbol de Italia, pero dejó en caja una millonada necesaria para la institución.

La única cara nueva del verano Rojo es la de Ignacio Malcorra que fue dejado libre por Rosario Central. Sin embargo, el rionegrino ha comenzado a insertarse de a poco y repetirá presencia en el banco de suplentes ratificando la competencia por el puesto con Luciano Cabral que será el titular en la despedida de los partidos de verano para el equipo argentino.

Ignacio Malcorra, flamante refuerzo de Independiente.

La primera fecha por la Liga Profesional tendrá a Independiente siendo local de Estudiantes de La Plata en el Libertadores de América. Para entonces se espera una formación bastante parecida a la que puso en campo esta noche.

Formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Federco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela, Lautaro Millán, Iván Marcone, Luciano Cabral, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Montevideo Wonderes: José Ríos; Alan García, Mateo Acosta, Leandro Zazpe, Darlin Mencia; Sergio Oriol, Nicolás Queiroz, Mateo Acosta, Santiago Guzmán, Pablo Suárez; Jonas Luna. DT: Mathias Corujo.