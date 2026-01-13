En lo que será un día a puro fútbol, Independiente superó por 2-1 a Peñarol en Montevideo en el primero de los dos partidos que disputará hoy. Para el Rojo, que alineó mayoría de suplentes en este cotejo de 50 minutos, marcaron los rionegrinos Juan Fedorco e Ignacio Malcorra, que redondearon la victoria luego de que el Carbonero se pusiera en ventaja con el tanto de Leonardo Fernández.

La historia arrancó adversa por el tanto de Fernández con un tiro libre que Blázquez falló en contener, sin embargo el cuadro de Avellaneda iba a remontar gracias a dos que salieron desde el banco. El empate iba a ser cortesía de Fedorco, que retornó de su préstamo en el fútbol mexicano y remató en el área una jugada ensayada desde el córner para el 1-1.

Unos minutos más tarde iba a aparecer Malcorra con su primer tanto jugando para Independiente. El oriundo de Río Colorado apareció en el área para conectar un centro de Mateo Pérez Curci, estableciendo el 2-1 final en el Campeón del Siglo. De esta manera, el Rojo cosechó una victoria mientras espera por el duelo de las 21, donde enfrentará a Everton de Viña del Mar en el estadio Parque Viera de Montevideo.

El elenco de Gustavo Quinteros formó con: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Sebastián Valdez, Nicolás Freire, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Alan Laprida, Lautaro Millán; Enzo Taborda y Felipe Tempone. Los ingresos de Malcorra y Fedorco se dieron en la segunda parte, que duró 25 minutos, junto a otros ingresos de habituales titulares como Walter Mazzantti, Iván Marcone, Diego Tarzia, Leonardo Godoy, entre otros.