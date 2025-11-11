volvió a festejar en el Clausura tras vencer por la mínima a Deportivo Riestra, pero en Avellaneda el foco no estuvo solo en los tres puntos. En conferencia de prensa, Gustavo Quinteros se refirió al futuro de Felipe Loyola, una de las piezas claves del equipo, ante los rumores de una posible salida a fin de año.

“Ojalá no haya sido el último partido de Loyola en Independiente. Va a analizar las ofertas que tenga, pero ir a un equipo más grande y con mayor historia que Independiente es difícil”, lanzó el entrenador chileno, dejando clara su postura respecto al mediocampista trasandino.

Loyola, de 24 años, llegó al Rojo en agosto de 2024 a cambio de 1,65 millones de euros por el 50% de su pase. Desde entonces se transformó en una pieza clave del esquema de Quinteros: disputó 62 partidos, convirtió 11 goles, dio 7 asistencias y se ganó el reconocimiento de los hinchas.

“Está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos. Quizás le convenga quedarse, ser figura y después dar el salto a un club importante del exterior”, completó el DT, enviando un mensaje tan directo como estratégico.

Más allá del presente alentador, en el Rojo saben que tanto Loyola como Kevin Lomónaco son los nombres más buscados de cara al próximo mercado de pases. Y aunque el técnico los quiere retener, el mercado y la economía del club dirán la última palabra.