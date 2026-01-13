En la continuidad de su preparación en Uruguay, Independiente se medirá ante Everton en un encuentro amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata. El partido comenzará a las 21 en el estadio Parque Viera de Montevideo y será la segunda prueba por este certamen amistoso para el Rojo, que hoy por la mañana venció en un amistoso a Peñarol en donde alineó mayoría de suplentes y juveniles. El duelo será transmitido por ESPN Premium y Disney+ Premium.

El elenco de Avellaneda llega con buenas sensaciones luego de su victoria por 2-1 ante Alianza Lima en el inicio de la Serie Río de La Plata, y afronta este segundo amistoso buscando repetir un buen resultado que repercuta de buena forma en los dirigidos por Gustavo Quinteros. .El Rojo afrontará este año sin jugar ninguna copa internacional, por ende, apuntará de lleno al Torneo Apertura, en el que debutará el viernes 23/1 ante el campeón Estudiantes de La Plata, y a la Copa Argentina, en la que tendrá su estreno a fines de marzo.

Quinteros y una nueva prueba para su Independiente modelo 2026.

Para Everton será el primer partido oficial del 2026 y una prueba importante para medir su nivel de cara a los próximos compromisos. El conjunto chileno va a participar de este certamen amistoso en Montevideo por la baja de Millonarios de Colombia, rival con el que a priori se iba a medir Independiente. El cuadro viñamarino, dirigido por el argentino Javier Torrente, tuvo una pobre campaña en el último torneo doméstico: finalizó 14° (de 16 equipos) con apenas 26 puntos y se salvó del descenso en la última jornada.

Posibles formaciones

Everton: Ignacio Gonzalez; Diego Oyarzún, Ramiro González, Hugo Magallanes, Vicente Vega, Nicolás Baeza; Joaquín Moya, Benjamín Berríos; Emiliano Ramos, Sebastián Sosa, Julián Alfaro. DT: Javier Torrente.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Barros, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Lautaro Millán, Josías Palais; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.