Rosario Central recibirá a Huracán este sábado 24 de octubre, desde las 21.30, en el Gigante de Arroyito, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El encuentro enfrentará a dos equipos con objetivos importantes en el tramo final de la fase regular: el conjunto rosarino buscará consolidarse en lo más alto de la Zona B, mientras que el equipo de Parque Patricios intentará volver al triunfo para sostenerse entre los clasificados a los octavos de final.

El Canalla, dirigido por Jorge Almirón, atraviesa un buen momento futbolístico y se mantiene como uno de los protagonistas del campeonato. Con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas, comparte la cima de la Zona B y afronta la jornada con la intención de aprovechar la localía para seguir sumando.

En su última presentación, Central consiguió un valioso triunfo por 3-2 frente a Atlético Tucumán como visitante. La victoria le permitió ratificar su buen presente y llegar con confianza a un compromiso exigente. Con Ángel Di María como una de sus principales referencias ofensivas, el equipo rosarino buscará imponer condiciones desde la posesión y la generación de situaciones de peligro. Además, sabe que sumar de a tres en Arroyito puede resultar determinante para encarar las últimas fechas de la fase regular con buenas perspectivas.

El Globo, conducido por Diego Martínez, llega a Rosario con la necesidad de cortar una racha negativa. Actualmente ocupa el octavo puesto de la Zona B, con 19 unidades, y se encuentra dentro de los equipos que estarían avanzando a los playoffs. Sin embargo, los últimos resultados encendieron una señal de alerta. Huracán perdió 2-0 frente a Barracas Central y luego cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que buscará recuperar solidez defensiva y eficacia en ataque.

El desafío será complejo, ya que enfrente tendrá al líder de la zona y en condición de visitante. Para llevarse un resultado positivo, el conjunto quemero necesitará reducir los espacios, controlar los avances de Central y aprovechar las oportunidades que genere Jordy Caicedo en el frente ofensivo.

El antecedente inmediato favorece al Globo, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos. En el último cruce, disputado el 12 de abril de 2026 por el Torneo Apertura, Huracán se impuso por 3-1 en Parque Patricios.

Probables Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo.

Datos del partido:

Horario: 21.30.

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Yamil Possi.