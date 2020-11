Martincito, los vecinos y los funcionarios modo selfie

¿Si todos sabemos que la cola de la vaca viene con bosta y hay que agarrarla, por qué intentamos aferrarnos de la parte anterior del nobel animal?

Pareciera ser que hay dos realidades. La que palpamos minuto a minuto en cada rincón de este bendito planeta y la que forma parte de los funcionarios públicos que a esta altura de la Pandemia, algunos ya son vistos como entes venidos de otra galaxia. Sino no se entiende la insistencia en forzar situaciones que la realidad niega con absoluta autoridad.

Usted podrá decir, en favor de ellos, “si en Estados Unidos hay un Presidente, candidato a la reelección, que niega haber perdido y contra todas las pruebas y afirmaciones asegura ser el triunfador de los comicios presidenciales; cómo no vamos a permitir a nuestros funcionarios alguna que otra mentirita”. En su reflexión alguna verdad hay, pero lo seguro es que el “desgraciado” Donald Trump tiene los días contados. El pueblo y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica lo pondrán de patitas en la calle y dará paso al triunfante Joe Biden. Así funciona, así son. Acá, como dice el tango, da lo mismo “Ser derecho que traidor

Ignorante, sabio, chorro. Generoso o estafador”.

Los ejemplos

Hace un mes un joven de 20 años es ultimado, de madrugada, en pleno corazón del Barrio Melipal. Quienes decidieron terminar con la vida del muchacho fueron dos hermanos, conocidos de la víctima.

El caso fue informado en detalle por MejorInformado. Los asesinos fueron ubicados y detenidos.

La justicia, en trámite exprés, decidió arresto domiciliario mientras el proceso de investigación siguiera su curso. Los que cometieron el asesinato del joven son dos hermanos de frondoso prontuario, vecinos de la víctima.

La primera intención de la justicia fue albergar a los asesinos en la casa de uno de sus familiares en un coqueto barrio cerrado de Plottier. Los vecinos, enterados, se autoconvocaron y evitaron que se concretara la medida.

Sin otro destino, los asesinos fueron albergados en su morada, a metros de distancia en donde vivía el joven ultimado. La ira del vecindario se hizo escuchar. Fue el primer intento de linchamiento de los últimos 30 días.

Los vecinos denunciaron que los hermanos, detenidos, eran parte de una red de delincuentes de la zona y que eran hijos de un alto funcionario policial.

Hasta el momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial al respecto.

En Melipal, los vecinos no saben de estadísticas. Día a día lidian con los problemas que le generan grupos de jóvenes enrolados por el narcotráfico y que por las noches hacen de las suyas. Es una herida abierta que si no se atiende generará mucho más daño.

El triste destino de Martincito

Esta semana, en el oeste, hubo un hecho que también marca cómo los funcionarios, al menos en sus declaraciones, marchan a contra mano de la realidad.

Un joven de 17 años y su familia sufrieron el escarnio de sus vecinos. Martincito, de él se trata, a los 13 años ya andaba apropiándose de lo ajeno y generando inconvenientes en el vecindario.

El “pibe” siempre tuvo algún vecino comprensivo que lo cubrió y contuvo bajo la promesa de que “no lo haría más”. Así pasaron 4 años.

La paciencia llegó al límite cuando a mitad de esta semana Martincito, barreta en mano, entró a la despensa de una mujer. Silvina es madre y único sustento de su hogar. El delincuente precoz, entró, le robó y aprovechó para romperle todo el negocio que con mucho sacrificio había montado sobre el pequeño living comedor de su casa.

La acción de Martincito sacó lo peor de los vecinos que, en solidaridad con la despensera de la cuadra, se organizaron y en 48 horas alcanzaron su cometido. Expulsaron del barrio a Martincito y su familia, prendieron fuego su vivienda y después con herramientas alquiladas borraron la estructura del mapa.

Nada justifica el intento de justicia por mano propia, pero los síntomas aparecen cuando los funcionarios están alejados de las situaciones del día a día y dejan de tomar contacto con la ciudadanía.

Al sábado, ultimo, pasaron tres días de lo relatado y los vecinos no fueron citados por las autoridades competentes. Tampoco se sabe si serán tratados con un gabinete psicológico multidisciplinario para abordar la situación que los llevó a decidir sobre el destino de Martincito y su familia.

Queda en evidencia que hay acciones promocionales para las selfies y una tremenda inacción en territorio.

Narcos, dueños y señores

Los casos relatados forman parte de una situación que excede la Pandemia. MejorInformado y Prima Multimedios hace dos años que viene tratando el crecimiento del narcotráfico en la capital provincial, Cutral Có y Rincón de los Sauces. Los narcos les están ganando la pulseada a las autoridades responsables en materia de seguridad.

Reclutan jóvenes a diario y se hacen de sus concursos para involucrarlos y pagar lo que consumen con distintos “favores”.

La situación y el diagnóstico lo tienen en detalle los cuadros con experiencia de la policía provincial, pero por lo bajo indican que la “inacción y el garantismo de la política actual” les impide intervenir como marcan los protocolos de seguridad.

Quizás la inacción y el garantismo nos lleve a que episodios como los de Melipal y San Lorenzo, lamentablemente se repitan, y los terminemos adoptando como algo normal.

La responsabilidad, su mayor peso, está en los funcionarios que deben garantizar el respeto y cumplimiento de cada una de las normas.

Gesto llamativo

En la misma sintonía en las últimas horas se dio un hecho que no trascendió pero fue muy llamativo.

A mitad de semana, hubo un corte de tránsito sobre Ruta 22 a la altura del acceso a la destilería Plaza Hunicul.

Fueron casi 48 horas en las que no ingresó ni salió ningún vehículo con combustible para proveer a las estaciones de servicio de la región. Los “piqueteros” todos desocupados de Cutral Co y Plaza Huincul que demandaban ser atendidos de manera “urgente” por las autoridades provinciales, caso contrario no aflojarían la presencia en los “piquetes”.

Avanzaron las horas, de Provincia nadie recogió el guante y el desabastecimiento de combustibles comenzaba a concretarse.

Se especulaba con la intervención de la Justicia, pero ese gesto nunca llegó. La versión que circula desde el jueves es que alguien, de la Justicia, comunicó que no intervendrían en el caso Plaza Huincul. Que se trataba de un reclamo hacia el gobierno y que el trámite debía seguir ese curso.

La situación fue el comentario obligado entre jueces y fiscales del Poder Judicial neuquino. Un síntoma de que los roles podrían cambiar y aquellas mediaciones del año pasado hoy estarían “freezadas”.

El “mensaje” aceleró la intervención de los intendentes de Cutral Có, José Rioseco, y de Plaza Huincul, Gustavo Suarez; quienes junto al diputado provincial del MPN Maximiliano Caparroz lograron destrabar, momentáneamente, el conflicto. Habrá que ver si la solución a las demandas aparecen, caso contrario esta semana habrá nuevo cortes y el suministro de combustible estará nuevamente en riesgo.

Round de Gutiérrez

En el plano de la Pandemia, Nación decidió extender la “cuarentena” hasta el próximo 29 de noviembre. En el caso de Neuquén seguirá bajo el régimen indicado por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) con “toque de queda” entre las 20.00 y las 07.00 horas de cada día. La medida afecta a los vecinos de los municipios de Centenario, Neuquén, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Cutral Co y Zapala.

Los horarios y alcances de las decisiones fueron consensuadas por el ministro Jefe de gabinete, Sebastián González y cada uno de los intendentes; pero al parecer quedó un cabo suelto que desnudó los intereses que juegan en la relación entre el gobierno provincial y cada uno de los mandatarios comunales. El ejemplo está relacionado con el malestar de la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, que a través de colaboradores directos salió a fijar postura contraria con algunas de las medidas que se habían decidido durante la última reunión de los intendentes del Area Metropolitana Confluencia y el gobernador, Omar Gutierrez. Los colaboradores de la mandataria comunal dejaron trascender el malestar y brindaron detalles de lo que habría sido una discusión con el propio mandatario, al que le reclamó estirar un poco más los horarios de cierre de los comercios. Ruiz, había sido protagonista de charlas previas con varios de los intendentes presentes en la reunión que también coincidían con su planteo; pero no fue acompañada en su reclamo. Por la actitud del resto de sus pares se interpreta que Gutiérrez habría perforado el bloque resistente de intendentes y estos próximos 15 días los transitaría con menos tensión política. Al menos, así lo indican las últimas fotos sonrientes junto al Jefe de Gobierno de Neuquén Capital, Mariano Gaido.

El que a hierro mata…

La discusión por el presupuesto municipal estará centrada en las comisiones del Concejo Deliberante pero también habrá mucha tela para cortar en casos que algunos funcionarios municipales se están encargando de promocionar.

El foco estaría centrado en un “club de amigos” que durante los últimos 20 años pertenecieron a la patria contratista de la obra pública de la municipalidad de Neuquén. Hace tiempo circula un listado con nombres de empresas constructoras y funcionarios de primera línea de las gestiones de los intendentes, ya desaparecidos, Horacio “Pechi” Quiroga y Martín Farizano.

Se mencionan obras con sobre precios, canjes de tierras fiscales en lugares privilegiados por obra pública y deudas millonarias incumplidas con el municipio capitalino.

También circulan borradores con análisis de las estructuras de costos de las obras de pavimento que se realizaron en Neuquén durante los últimos diez años. Allí se destaca que el sobreprecio del hormigón y del pavimento sería “alarmante y desprolijo”.

Hasta el momento los datos eran “vox populi” pero los funcionarios, cada vez que se los consultaba al respecto, evitaban cualquier respuesta.

La aparición de una publicación en papel, con algunos detalles sobre el funcionamiento de las adjudicaciones de obra y los favores recibidos, indica que desde el municipio alguien dio la orden de hablar.

Las versiones también relacionan la acción con la responsabilidad de algunos ex funcionarios del anterior gobierno municipal que hoy estarían objetando el Presupuesto Municipal enviado al Concejo deliberante. Ojo por ojo, diente por diente.

Pero la cosa no termina allí. El intendente Mariano Gaido ya tiene decidido un nuevo esquema en el funcionamiento de la obra pública en relación con el hormigón elaborado y el pavimento. En las próximas semanas estarán presentando una compañía mixta con porcentaje de participación municipal y privados que estará orientada precisamente a terciar y bajar los costos de la materia prima del hormigón, pavimento y derivados.

Los negocios, como el poder, cambian de manos. Habrá que ver si es en beneficio de los vecinos o si será más de lo mismo.