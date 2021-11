Neuquén en el escenario de la dura caída y el vuelo previsible

Neuquén está a una semana de evidenciar, en su escenario político, una pronunciada polarización entre el MPN y Cambia Neuquén. Estos dos sectores, según indican los sondeos previos y el resultado de las elecciones PASO del 12 de septiembre, concentrarán la mayor cantidad de votos, con beneficio ventajoso para el partido del gobierno de la provincia y sus candidatos principales, Rolando Figueroa y Luciana Ortiz Luna. El 15 de este mes comenzará, pues, objetivamente, un tránsito renovado hacia el recambio de poder que implicará 2023, en un contexto de fuerte desarrollo de Vaca Muerta, que ya produce 230 mil barriles diarios de crudo, con el MPN focalizando el protagonismo de inversiones y sentado a la mesa grande de decisiones estratégicas, merced a su alianza con YPF y a la debilidad relativa en la que quedará sumergido el kirchnerismo, el gobierno de Alberto Fernández, y la versión local de ese sector político.

El resurgimiento de los conceptos “avasallamiento centralista” y “centralismo ignorante” usó el debate de la “ley petrolera” como pantalla, pero en realidad no hay tanto lío acerca de una norma más que en los hechos poco cambiará lo que ya está en marcha. Estas leyes solo resuelven aspectos coyunturales de la esencia corporativa de la organización económica argentina, que combina básicamente tres elementos: gobiernos, empresas y sindicatos. El cuarto elemento, con peso circunstancial acotado, es la cuestión mapuche, que ha levantado a una minoría con excusa étnica hasta el nivel donde se juega el destino diario de millones de dólares, a partir de la culposa distribución de participación que un gobierno débil como el de Alberto Fernández está dispuesto a ceder, en beneficio de la ensalada histórica que pone los cimientos de una forzada interpretación de la realidad social argentina.

El MPN, que nunca pone todos los huevos en una misma canasta, dividió la crítica acérrima al proyecto pergeñado por el neuquino Ariel Kogan a instancia del secretario de Energía, Darío Martínez, con la defensa a la misma iniciativa; y la convocatoria a que se apruebe y ponga en marcha rápidamente. Del lado crítico, se alinearon los principales protagonistas políticos de la realidad partidaria provincial, Omar Gutiérrez, Rolando Figueroa y Jorge Sapag. Del lado amigable hacia el kirchnerismo se ubicó Guillermo Pereyra y el sindicato petrolero que ahora conduce Marcelo Rucci. Son cuestiones pragmáticas e inconducentes en el fondo, porque lo cierto es que el destino de la ley petrolera y su redacción final estará marcado por el resultado del 14; y ese resultado, muy probablemente, será altamente negativo para el gobierno nacional.

Las elecciones de medio término de este año abrirán un horizonte lleno de dudas pero que, aún así, es esperado con una enorme expectativa positiva. En realidad, parece esperarse que el previsible resultado sincere las variantes, los infinitos factores que conforman una coyuntura económica y social muy complicada, deteriorada, angustiante. El escape a la angustia suele ser la objetivación de conflictos, el alejamiento necesario del propio ser para poder evaluarlos y encontrarles solución. Las urnas funcionarían, en este caso, como un inédito psicoanálisis a la Patria, liberando una energía que, potencialmente, podría mejorar las cosas. Así, se pronostica un escenario de shock, durísimo, con aceptación devaluatoria y certeza de tocar el fondo del pozo, y, al mismo tiempo, el comienzo del rebote hacia aquel agujero lleno de luz que se ve por encima de los cuerpos fatigados.

Para Neuquén, no hay mayores dudas que confirmará el despegue de Vaca Muerta, que fabrica dólares, no pesos extenuados. “Si manejamos bien el momento, la provincia puede dar un salto histórico, ubicarse entre las líderes”, confían entre bambalinas. No sería la primera ni la última vez en que se necesita la certidumbre de la caída para comenzar el vuelo de la recuperación en Argentina.