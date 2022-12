Sin poder, Carreras arranca su último año de gestión

Alejada tanto del poder físico como fáctico. Así la gobernadora Arabela Carreras comienza a vivir su último año al frente del Ejecutivo de la provincia. Si bien para el final de su gestión parece que falta mucho, en la práctica sólo cuenta con la firma y el sello, ya que el regreso de Alberto Weretilneck al despacho de Laprida y Belgrano de Viedma es algo que desde el oficialismo y la oposición ya dan por hecho.

Los días de Carreras como gobernadora sin poder son muy difíciles. Y los sufre. Aunque su estado de ánimo cambiante y de reacciones intempestivas fue algo que su gabinete le cuestionó siempre puertas adentro y que en gran parte la mantuvo en soledad durante su ya tres años de mandato, cuentan en la intimidad que se acentuó notablemente en este último tiempo.

La semana en París no sirvió para que se relaje ni que cambie de actitud. Con fondos oficiales viajó para promocionar a Bariloche como sede la Expo Internacional Especializada 2027, donde se pretende mostrar al mundo los encantos naturales de la ciudad y el talento de la ciencia aplicada con la empresa estatal INVAP como bandera.

Trascendió que se enfureció cuando le llegaron los mensajes con las fotos del acampe que hizo ATE para protestar por las deficientes liquidaciones detectadas en los recibos de sueldos. Aunque no comenzó el cronograma de pagos de noviembre, la provincia debía cancelar el 10% de desfasaje entre el arreglo salarial al tercer trimestre y la inflación real acumulada a septiembre. Los gremios estatales reclamaron que habían pagado de menos, pero los únicos que salieron a la calle fueron los de pechera verde, que lograron que el martes Economía haga una revisión. UnTER estuvo más pendiente del cambio de conducción que mantiene el oficialismo.

La reacción de Carreras fue absolutamente desmedida contra los dirigentes del gremio. Como cuando se peleaba con los docentes por los paros, ahora fue contra ATE. Aunque no emitió ninguna opinión pública, desde el gobierno no vieron con buenos ojos que en un ataque de impotencia y a miles de kilómetros de distancia abra una batalla con un gremio de gran poder de lucha, que no duda en copar puentes y rutas con sus reclamos. "No es el momento para pelearse, necesitamos que haya paz social durante la campaña", reconoció una importante voz dentro de Juntos Somos Río Negro.

Además de la promoción que hizo de Bariloche, la gobernadora aprovechó las jornadas en Francia con Gustavo Gennuso para avanzar en algunos aspectos a su candidatura a intendenta de la ciudad más poblada de Río Negro. Para que el actual intendente decline la postulación de alguien de su fuerza, planteó una lista de exigencias que sólo Weretilneck sabrá si conviene acceder y a qué precio. En caso de lograr el compromiso, se avanzará en la modificación de la ordenanza que establece la fecha de elecciones en la ciudad, para pasarla a septiembre y acortar al menos unos días el proceso de gobernar sin poder, que atraviesa Carreras en su despedida del gobierno.

El viaje de la gobernadora también sirvió como excusa. Si bien se sabía que el gran acto de cierre de las jornadas de capacitación para jóvenes dirigentes que impulsó JSRN iba a tener la presencia de Weretilneck y de Pedro Pesatti, pero que había quedado en claro que no sería el lanzamiento de la fórmula, Carreras pegó el faltazo y esquivó la foto con el albertismo en su máxima expresión arriba del escenario, con el senador y el intendente de Viedma como máximas figuras.

Weretilneck pidió mesura y mantiene el discurso sobre los tiempos para el lanzamiento de la campaña. Aún restan definir detalles con los suyos, y también con las varias fuerzas que acompañarán su candidatura por afuera. Son muchos los que empiezan a miran con desconfianza la convocatoria amplia que pretende el cipoleño. Por un lado el peronismo de Nos Une Río Negro que comanda el senador camporista Martín Doñate no quiere que su gente vaya en una colectora sino que sean incluidos en la lista de legisladores de JSRN, esta es una de las demandas que le hicieron varios intendentes de su espacio.

Por otro, también se sabe -desde este espacio lo mencionamos la semana pasada- que los ex funcionarios desplazados hace años por manejos truchos en licitaciones, César Del Valle y Julián Goinhex quieren mostrarse más soristas que los propios hijos del gobernador asesinado. Y en este rejunte que intentan, uno de los que les abrió la puerta fue el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero. quien incluso posó en una foto con ellos.

Pero Rivero también posó en otra fotos. Se mostró con el liberal Javier Milei y anunció su candidatura a gobernador por La Libertad Avanza. Una vez más crece la sospecha de la mano de Weretilneck detrás. Es que el intendente de Campo Grande estaba en conversaciones con Aníbal Tortoriello para formar parte de la alianza entre el PRO, el ARI y parte de la UCR en Cambia Río Negro. El ex gobernador y candidato de JSRN ya había logrado que el radicalismo en pleno no forme parte de ese rejunte electoral y ahora le habría sacado otro hombre que podía sumar votos desde el peronismo más cercano a Miguel Pichetto.

Los días pasan y comienza la cuenta regresiva para que Carreras firme el decreto que convoque a elecciones. Esa fue la palabra empeñada por la gobernadora en la reunión con Facundo López (jefe de bloque JSRN) cuando impulsaba la reforma electoral que se aprobó hace 15 días. El faltazo al acto de jóvenes referentes políticos no hace más que abrir un signo de interrogación sobre la relación entre ella y el senador, que después de una serie de apariciones juntos en octubre, volvieron a distanciarse.