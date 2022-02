Sin paz social y con las escuelas vacías

Arabela Carreras arranca su tercer periodo legislativo como gobernadora de Río Negro. El discurso de apertura de sesiones será el martes en medio de un ambiente convulsionado con los empleados públicos en la calle. El rechazo de los sindicatos al magro aumento del 21% desde marzo a junio que propuso el Ejecutivo no cayó bien en la administración pública y la respuesta fue el paro. El monólogo de la mandataria iba girar en torno a los millones de inversión que promete el Hidrógeno Verde y la primavera económica que generó una temporada turística exitosa, pero con muchas deudas internas que son las que reclaman los trabajadores.

La foto de Carreras con Rodolfo Aguiar (secretario Adjunto de ATE Nacional) no cayó bien. Si bien en el seno del gobierno sabían que la negociación no iba a ser fácil, pensaron que el aumento del 100% de las asignaciones familiares que pasó de 1500 pesos a 3000, y la apertura de diálogo con los ministros, iba a servir para que las muchachas y muchachos permanezcan en sus lugares de trabajo sin ponerse las pecheras verdes para reclamar. Pero no alcanzó.

La propuesta no fue la que los gremios esperaban. El 21% en cuatro cuotas no alcanza a satisfacer las necesidades de las economías familiares que se ven aniquiladas con la permanente suba de precios. Además hubo dos negativas que el ministro de Economía Luis Vaisberg comunicó en la Mesa de la Función Pública: no hay revisión para la pauta de 2021 y no habrá revisión cada tres meses, sino cada seis. La misma oferta fue para el sector docente.

ATE respondió con un paro por 24 horas y las bases le dieron poder a las autoridades para ampliar la medida en caso de que otros gremios dispusieran una medida más agresiva. Con esto le marcaron la cancha a UnTER que dispuso que el miércoles no comenzará el ciclo lectivo.

La respuesta estuvo en manos del ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, que además de hacer público cuánto ganará un docente en junio (maniobra conocida para que la opinión pública clave su interés en el comportamiento de los maestros y no de los políticos que debieran garantizar el comienzo de clases), también amenazó que todo aquel que no vaya a trabajar recibirá un descuento en sus salarios.

Con este panorama de conflicto, con marchas previstas para el miércoles, Carreras deberá cambiar algunos párrafos de su discurso. En todos estos años tuvo como premisa la paz social lograda -principalmente- tras los pactos alcanzados con ATE, quien siempre se mostró como el gremio más combativo y con mayor poder de choque. Aunque por segundo año consecutivo las clases comienzan con medidas de fuerza por cuestiones salariales.

Sin dudas que cuando hable de los empleados públicos será con un tenor similar al utilizado por Buteler en el parte de prensa en el que apunta directamente contra el bolsillo de los trabajadores. No sólo por descontar los días no trabajados, sino que amenaza con no liquidar ninguno de los tramos ofrecidos en paritarias hasta que no haya acuerdo. También hará referencia a la diferencia entre un sueldo mínimo garantizado por Nación y lo que ganan los maestros en Río Negro, pero seguramente no haga referencia al elevado costo de vida que tiene la Patagonia.

Los empleados públicos saben que por ahora las cuentas de la provincia están estables y hay margen para presionar. En Economía se jactan que los 8 millones de dólares para pagar la cuota de los intereses del Plan Castello ya están guardados y que el próximo pago por una cifra similar será en septiembre. El verano fue muy bueno y el 90% de ocupación en Bariloche y Las Grutas durante el verano dejó recursos frescos en lo que significa la segunda economía provincial.

Pero también hablan de mesura porque el mundo está en guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania abre muchos interrogantes económicos que lógicamente también afectan a Río Negro. El impacto directo se verá con la fruticultura, que aún es la primera actividad económica de la provincia. Es que Rusia compra el 30% (71.000 toneladas) de la producción de peras y el 10% (8.400 toneladas) de manzanas, lo que equivale a unos 50 millones de dólares. El mayor volumen ingresa por el puerto de San Petersburgo, peor hay otro canal de comercialización que ingresa a territorio ruso por Ucrania.

Además, las sanciones de Occidente cancelarán las líneas de financiamiento de las empresas rusas que no tendrían cómo pagar sus importaciones. También hay que sumar la devaluación del rublo con respecto al dólar, que en la última semana cayó un 10%. En caso de que el mercado ruso se caiga, eso provocaría sobreoferta de fruta que no podría ser colocada en otros mercados.

Aunque de esto, que es real y concreto, seguramente no hablará Carreras en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Pero si de los millones del Hidrogeno Verde que por ahora es sólo una promesa a futuro.