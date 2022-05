La relativa calma Azul frente a la ansiedad de varios

El adelantamiento del MPN Azul en el anuncio de sus precandidaturas más importantes (salvo la de vicegobernador/a) le otorgó a su abanderado en la carrera rumbo a 2023, Marcos Koopmann, un relativo halo de tranquilidad desde el que observa el devenir de las internas, tanto propias como ajenas. Es cierto que su rival, Rolando Figueroa, goza de un carisma y posicionamiento poco común para los tiempos que corren; pero también lo es el hecho de que él llegará blindando a la definición de la puja por la candidatura a gobernador.



La primera cita electoral tendrá a Omar Gutiérrez y a Jorge Sapag, como candidatos a los máximos cargos partidarios (Junta de Gobierno y Convención) y sembrarán el camino rumbo a la fecha en la que Koopmann tendrá sus laderos; entre ellos Mariano Gaido, quien irá en busca de la candidatura a la reelección en la Intendencia capitalina.



¿Inquieta Figueroa? Lógicamente, sí ¿Preocupa el MPN petrolero? La respuesta también es, sí; entre otras cosas porque ninguno de los dos muestra las cartas aún. Figueroa también se apoya en encuestas. Sin ir más lejos, una que acaba de difundirse a nivel nacional y que le otorga una imagen positiva del 46% (negativa del 22%) y un 60% de intenciones de voto en la interna. El muestreo -de la consultora Move- coloca al MPN muy por encima de Juntos por el Cambio (JxC), el Frente de Todos (FdT) y el Frente de Izquierda (FIT), en ese orden.



No obstante, el hecho de tener las postulaciones resueltas les permite a los azules asistir a lo que sucede tanto hacia adentro del partido como en las otras fuerzas que tienen roles protagónicos en el devenir de la política provincial; en especial lo que sucede en Cambia Neuquén (versión vernácula de JxC) y en el FdT, algunos de cuyos dirigentes han dicho que ven con buenos ojos un posible acercamiento de Figueroa.



Se trata de una hipótesis que no ha sido desmentida (quizá porque aún no es momento de acotar el espectro) y bastante fácil de refutar, según el prisma con el que se la mire; acaso ¿Le conviene a Figueroa un acercamiento al kirchnerismo en medio de la escalada inflacionaria y las pujas entre Cristina y Alberto Fernández? La respuesta mutará según quien la ensaye. Se entiende, además, que esa posibilidad ha de intranquilizar a quienes aspiran a iniciar el próximo año con traje de candidato por el FdT. Ese es, por ejemplo, el caso del secretario de Energía, Darío Martínez, quien se mantiene en relativo silencio desde el acuerdo que alcanzó con el senador Oscar Parrilli, quien evitó las elecciones por cargos partidarios a las que había convocado el PJ. También es el caso de Ramón Rioseco (Frente y la Participación Neuquina), quien tiene sueños más revolucionarios, si es que corresponde la expresión.



El ex intendente de Cutral Co ha dicho públicamente que para ganarle al MPN es necesario ir más allá de los límites (ideológicos y doctrinarios) de las fuerzas y partidos que componen el FdT. Tanto más allá, que hasta encontró coincidencias con el ex concejal capitalino Leandro López (PRO), quien a su vez se fotografía con Jorge Sobisch (Democracia Cristiana). *Paréntesis: Sobisch ya adelantó sus intenciones de competir por la candidatura a gobernador, al parecer dentro de la estructura de JxC. Cierra paréntesis*.

Son ensayos de construcciones variopintas que suenan extrañas pero no imposibles; de hecho hay más de un antecedente cercano; uno de ellos remite a la sociedad política que en su momento edificaron Rioseco y el ex intendente Horacio “Pechi” Quiroga; otro a la efímera y más cercana alianza electoral entre el entonces candidato a intendente Marcelo Bermúdez (PRO) y Libres del Sur, que fue en colectora. La ganancia fue para el partido que conducen Jesús Escobar y Mercedes Lamarca, ya que Cecilia Maletti pudo ingresar como concejala.



Quien coincide con Rioseco es la diputada provincial y conductora del Frente Grande en Neuquén, Soledad Martínez, quien ha ensayado recientes reproches a sus compañeros de ruta; claro que los condimentó con críticas hacia la gestión de Gutiérrez. Señaló que “el dato indiscutible de una agenda política provincial, acaparada por la interna oficialista y la sucesión en el gobierno, obliga a las fuerzas de la oposición a plantarse y decir presente”; dicho eso, lamentó “la carencia de debate político” y “la falta de organización de las fuerzas que se pretenden alternativas”.



En la semana, la ex intendenta de Zapala se reunió con Rioseco para avanzar -según se ha explicado- en el fortalecimiento de un espacio rumbo a 2023. La foto mostró dinamismo en medio de la ausencia de reacciones fuertes de los actores del FdT, frente a postales que inundaron literalmente medios y redes como las de la peregrinación Azul a Villa El Chocón y las de la visita de Patricia Bullrich a Vaca Muerta.



Soledad Martínez ha mostrado mayor decisión que el resto y, si se quiere, hasta cierta rebeldía frente al armado local. De hecho, ensayó públicos reproches hacia su compañero de bloque, Mariano Mansilla (UNE) quien se ha embarcado en un eventual acuerdo con el MPN provincial, tal como el que le permitió construir la sociedad política que hoy tiene con la expresión municipal. La ex intendenta de Zapala también se ha reunido con referentes de JxC -entre ellos el diputado César Gass- en movidas que hizo públicas y que, en rigor de verdad, no han agitado el avispero. Es más, pasaron como si tal cosa; como si hubiera una decisión de no agitar las aguas. Tal vez podría entenderse desde el análisis del escenario nacional; pero el local dice que Neuquén será una de las primeras provincias en ir a las urnas.



Ahora bien, la posibilidad de ingreso de Sobisch a JxC es a partir de la puerta que acaba de abrirle el ex senador y precandidato a presidente, Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). De concretarse, competirá con el diputado nacional Francisco Sánchez (PRO), quien se anotó con respaldo de Bullrich y posiblemente también con su compañero de bancada Pablo Cervi (UCR), a quien se le acredita apoyo de Horacio Rodríguez Larreta. Y puede haber un par más. Aunque un dato no es menor: en la última cita electoral, JxC no permitió que Sobisch fuera de la partida.



En fin, una serie de movimientos que Koopmann observa con serenidad, mientras se resuelve el asunto de su compañero o compañera de fórmula. Está claro que los estrategas azules consideran que aún no es tiempo de que levante la voz y que es oportuno que siga transmitiendo calma en medio de tanta ansiedad. Uno de los que fue mencionado entre los posibles precandidatos a vice es Osvaldo Llancafilo, de buena gestión en el ministerio de Gobierno y Educación; pero él mismo negó la posibilidad de postulación y recordó que la mejor campaña es, precisamente, la gestión.



Se había dicho que un sector que integran el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; su colega de Niñez, Sofía Sanucci, y el diputado provincial Germán Chapino, impulsaban como precandidato a vice al titular del Copade y hermano del gobernador, Pablo Gutiérrez Colantuono. En la semana convocaron a una reunión de la militancia, pero lo que había sido previsto como un eventual lanzamiento (de hecho hubo insinuaciones en las redes), mutó en agradecimiento por la convocatoria al acto en El Chocón.

También las intenciones de Gloria Sifuentes parecen haberse tomado una pausa, frente a las afirmaciones de Sapag, quien si bien dijo que Gutiérrez y Koopmann prefieren que sea una mujer también aseveró que no hay que apurar los tiempos, ya que las internas serán hacia fin de año, además dijo que la lista azul tiene un método especial de selección de candidatos y que, los mismos, no surge de la autoproclamacion. Y es precisamente ese misterio el que hace que la puja dentro del propio sector concentre las miradas para matizar, de algún modo, la calma que se transmite.