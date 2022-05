Cotorras, paros e imprudencias de la realidad neuquina

La semana que termina tuvo como protagonistas al Censo y a los posicionamientos en la política neuquina, donde se confirmaron dos cuestiones que se habían insinuado. Se trata de las intenciones de Pablo Gutiérrez Colantuono de integrar (como precandidato a vicegobernador) la fórmula del MPN Azul; y de las intenciones de Jorge Sobisch (Democracia Cristiana) de disputar la candidatura a gobernador, dentro de Juntos por el Cambio. Pero eso no es lo único que arrojó la semana. Por el contrario, también hubo un pedido de disculpas de ATE Neuquén a Prima Multimedios (grupo que integra Mejor Informado), un paro de los colectivos subsidiados, y otro caso de imprudencia (nivel superlativo) al volante. Mientras eso pasaba, un vecino presentó otro proyecto y superó, de este modo, a varios de los y las habitantes naturales de la Legislatura neuquina.

De cotorras y palomas

En política se habla de halcones y palomas. Pero en la Legislatura neuquina, se habla tanto de cotorras y palomas, como de búhos y lechuzas. Parece raro; bueno, en realidad lo es; pero quizá no tanto, ya que se trata de un proyecto que presentó un vecino que amenaza con superar la producción de varios de los y las legisladoras provinciales.

En su iniciativa, destinada a erradicar tanto a las cotorras como a las palomas, -“que provocan pérdidas en zonas productivas”- el frentista propuso no sólo el adiestramiento de búhos y lechuzas (para espantarlas), sino también la utilización de búhos y lechuzas plásticas de cabeza giratoria.

El vecino se llama Fernando Ariel Pérez Castillo y es el mismo que propuso convertir al puente carretero en museo, el que recomendó que los diputados vayan a trabajar en colectivo o en bicicleta, y el que propuso regularizar la actividad de quienes trabajan como maleteros en las terminales de ómnibus de la provincia de Neuquén ¿Tendrá motivaciones políticas o solo ciudadanas? Con el tiempo se verá.

Las disculpas

Tras un acuerdo conciliatorio -refrendado en la Justicia neuquina- la dirigencia de ATE Neuquén le pidió disculpas a Prima Multimedios, por la usurpación del predio de Parque Norte y la sustracción de elementos, que hizo que tres radios del grupo salieran del aire. Eso ocurrió en abril de 2021 y ahora, hace unos pocos días, se arribó a un entendimiento. Así lo publicó Mejor Informado.

“En los tiempos de ansiedad, violencia y desencuentros que nos tocan vivir, un pedido de disculpas es siempre una buena noticia y una oportunidad de aceptarlo de buena fe, para dar una vuelta de página y seguir avanzado con el enorme desafío que eso implica.

Los rencores y el revanchismo son pésimos consejeros y hasta pueden mutar en un ancla para las construcciones a futuro. No obstante, resulta oportuno reflexionar sobre la cuestión resuelta y preguntarse por qué se llegó hasta tal o cual instancia; se trata ni más ni menos, de un ejercicio necesario para que no vuelvan a repetirse los errores. El derecho a informar y ser informado está legalmente garantizado y debería custodiarse con celo, ya que constituye uno de los pilares de la vida en democracia, al igual que la libertad de expresión”.

Paro de la abundancia

Luego de que se conociera la transferencia de subsidios millonarios a las empresas que recorren las calles capitalinas (Autobuses Neuquén y Pehuenche), un paro del gremio de los choferes (UTA) convirtió literalmente en peatones a infinidad de neuquinos. Eso ocurrió el martes y ya son tantos los despropósitos que no sorprendió. Cuando no se revienta una rueda se prende fuego un micro; cuando no se llueven adentro, no pueden salir porque la empresa (ex Indalo) no les deposita a las mujeres la cuota alimentaria que les descuenta a sus empleados; cuando no incumple las frecuencias, llegan llenos de mugre. Las quejas se multiplican mientras el municipio avanza en la redacción de los pliegos para el nuevo llamado a licitación.

En mayo, Autobuses Neuquén engordó su cuenta bancaria con otros 60.176.417,76 pesos que le transfirió la administración municipal, en concepto de anticipo de subsidios nacionales, provinciales y municipales correspondientes al mes en curso. Mientras que a la otra empresa de colectivos urbanos, Pehuenche, la municipalidad le transfirió 12.536.753,70 pesos correspondiente a las compensaciones de mayo.

La imprudencia perenne

Conductores que hablan por teléfono (otros que escriben mensajes), estacionamientos en doble fila, excesos de velocidad… Las infracciones son penosamente frecuentes y cotidianas en las calles y rutas de la provincia de Neuquén. No era necesario, pero un nuevo caso vino a confirmarlo de manera irrefutable.

Una Volkswagen Gol Country volcó en la zona de la segunda meseta de Centenario y dos de los cinco ocupantes resultaron heridos. El sujeto que manejaba estaba borracho y se negó a hacerse el test de alcoholemia; encima no tenía licencia ni seguro. Una locura. Un conjunto de inadmisibles imprudencias que sólo destilan desprecio por la seguridad de los demás.

Las recomendaciones y las multas no dan resultado para desalentar a los borrachos al volante (toda una plaga); ni siquiera escarmientan ante el secuestro de los vehículos.