Carreras apresurada por encontrar su lugar para 2023

Después del segundo viaje a Europa en casi un mes, Arabela Carreras regresó a la provincia. Esto no quiere decir que haya vuelto a la Casa de Gobierno, porque tras tantas millas aéreas oficiales, necesitaba unos días de tranquilidad de Bariloche, rodeada de lagos y montañas, y por qué no un poco de nieve. Los días de la mandataria parecen bastante más tranquilos que la semana previa a su viaje a España, aunque crece el nerviosismo dentro del gobierno ante el inminente lanzamiento de su rival Alberto Weretilneck para volver a ser gobernador, lo que decididamente la dejaría sin ninguna chance de mantenerse en el poder.

La calma pasa por haber solucionado los conflictos gremiales con los estatales (al menos hasta el mes próximo) y de haber logrado una nueva foto con el empresario Andrew Forrest, que invertirá 8500 millones de dólares en el proyecto de hidrógeno verde. Ahora, Carreras tiene la mente puesta en reordenar su gobierno. Si bien sabe que su salida está casi asegurada ante el intento de Weretilneck por tener un nuevo mandato, estará en ella y sus definiciones lo que pueda lograr a futuro en caso de que Juntos Somos Río Negro extienda su permanencia en el gobierno.

El actual senador no se pronunció y se cuida mucho de hacer algún tipo de declaración que permita dilucidar cualquier tipo de armado electoral. Todos los políticos son conscientes que los tiempos pospandemia y con una economía tan frágil, no son aptos para hablar de elecciones. De todas maneras los operadores de Weretilneck trabajan con mandatos claros y bien definidos en el armado electoral con los intendentes batallando en la primera línea de combate.

Y en esas definiciones que se deben dar en las próximas semanas hay dos pesos importantes dentro de JSRN que no tendrían un lugar asegurado, pese al importante cargo que ocupan. Por un lado no estaría definida la participación de Carreras dentro de la fórmula con Weretilneck. La distancia entre ambos es cada vez más importante y el diálogo se limita sólo a cuestiones puntuales de coyuntura, aunque en el peor momento de la gobernadora con los gremios, prefirió mantenerse al margen.

Sus propias encuestas le aseguran que ella es la más bonita del reino, como el espejo mágico de bruja malvada de Blancanieves, pero la gobernadora sabe que no es así. Tampoco tiene buena aceptación dentro del partido y con la gran mayoría de su gabinete. Entonces, las diferencias entre los ministros y secretarios son cnotorias de acuerdo al lado de la grieta en el que se encuentren.

La desconfianza llegó a tal punto que no atiende llamados telefónicos de nadie, y ahora le sumó las comunicaciones por WhatsApp. Cree que la escuchan y responsabiliza a un presunto aparato de inteligencia que desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires respondería al diputado Nacional Luis Di Giacomo. Tampoco confía en las paredes de los despachos de las oficinas oficiales y es muy común que las decisiones se tomen dentro de la lujosa camioneta Toyota SW4 oficial, la que es seguida de cerca por los integrantes de su custodia.

Otro que tiene los números comprados para no seguir en el gobierno es Alejandro Palmieri. O si pretende continuar, deberá empezar a militar. "No le gusta embarrarse, nunca lo hizo", explican allegados a la línea albertista, quienes recuerdan que en la elección pasada estaba noveno en la lista de legisladores y lo salvó la Corte Suprema, que le imposibilitó a Weretilneck ser reelecto y en el armado de una fórmula de emergencia, quedó como vice de Carreras.

Aunque el hartazgo del común de la sociedad es cada vez más notorio y evidente, todo parece apuntar a 2023. Hace unos meses, Juntos Somos Río Negro estaba esperanzado en poder ganar Roca y destronar a la familia Soria tras 19 años en el poder. El posicionamiento del ministro de Producción Carlos Banacloy evidenciaba eso. Sin embargo en el último mes la situación cambió y la ciudad más grande del Alto Valle pasó a un segundo plano para JSRN, que realiza obras, anuncios y hasta entrega computadoras en la ciudad sin que alguien se entere.

Parece que las encuestas no muestran el crecimiento esperado y a esto se suma la caída de la imagen del actual intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, que le generan una duda importante al oficialismo provincial. Entonces de un esquema ultra ofensivo que pretendía ir por todo, JSRN parece jugar un partido un tanto más defensivo, que le permita mantener el municipio cipoleño, pese a no tener un candidato definido.

En los papeles aparecía Lucas Pica como el ungido para ocupar el despacho del cuarto piso del edificio de la calle Yrigoyen. Pero tampoco lo acompañarían los números, con un importante rechazo desde un sector importante de la ciudad. Y en esta búsqueda el que parece que vuelve a ganar terreno es el ministro de Gobierno Rodrigo Buteler, por eso también el malestar de la gobernadora Carreras con él.

Los números favorables a Weretilneck en las encuestas no son mágicos. Si bien el arrastre de su gestión cuenta, también la oposición juega en su favor. La falta de espacios que brinda Aníbal Tortoriello a quienes lo acompañaron en su campaña a diputado Nacional es cada vez más evidente. Por lo que no sorprendió que el principal referente de Juntos por el Cambio en Río Negro no acompañe al precandidato a presidente por esa fuerza, Miguel Angel Pichetto en su visita a Neuquén para volver a poner en agenda la amenaza mapuche en la Patagonia. El que si estuvo fue el legislador provincial Juan Martín, quien busca posicionarse y renovar su banca.

Otra figura de la oposición provincial que se vio envuelta en una polémica que al menos evidencia algunos privilegios de los políticos que agigantan el descrédito hacia ellos, es la intendenta de Roca María Emilia Soria. Es que entre las 180 familias que lograron acceder a los créditos del Banco Hipotecario denominados Casa Propia, aparece la hermana del legislador provincial ultra sorista José Luis Berros. Las críticas se centraron en que la joven hasta hace pocos meses no tenía ingresos comprobables para poder acceder al beneficio del plan que implementa el gobierno Nacional, y que habría podido ingresar al transformarse en asesora de su hermano.

Con este panorama, es entendible que Weretilneck prefiera el silencio, no hablar de candidaturas, ni de problemas gubernamentales y sólo mostrarse estratégicamente ceca de funcionarios nacionales para hacer anuncios para la provincia. Mantener su imagen es un mérito contra el deterioro de la figura de los demás políticos provinciales, quienes se encargan a diario de caer un poco más bajo en el agrado popular.