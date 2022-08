Hay dudas y certezas en el MPN, JxC y el FdT

Por supuesto que hay certezas. Pero la etapa final rumbo al armado de listas para las internas navega, hasta ahora, en un mar de dudas. Se entiende que la cuestión; en realidad, las cuestiones, quedarán resueltas antes de que comience el Mundial, cuyo partido inaugural será el 20 de noviembre. Desde entonces, incluso desde algunas jornadas antes, las miradas estarán pura y casi exclusivamente concentradas en Messi, Scaloni y los suyos, salvo que medie un hecho excepcional. Entonces hay que resolverlo antes.

Con el trámite de las autoridades partidarias resuelto, el MPN Azul enfocará sus esfuerzos en el posicionamiento de su precandidato a gobernador, Marcos Koopmann, y en la resolución de un misterio que quizá ya haya resuelto, pero que ha decidido esconder: la candidata o candidato a vicegobernador/a. La conducción estiró el misterio y eso abonó el terreno de las especulaciones. Se habla, por ejemplo, del posible regreso de Ana Pechen; y se menciona a la ex diputada provincial Gloria Sifuentes, cuyas seguidoras postean en las redes de los medios cada vez que una publicación les da la posibilidad de hacerlo. Militan y no sólo en forma virtual. También se ha mencionado a la diputada provincial Ludmila Gaitán, cercana al intendente Mariano Gaido, quien irá a las internas en busca de su candidatura a la reelección.

En su momento también se habló de la posibilidad de que quien acompañe a Koopmann en la fórmula sea un hombre, y hasta hubo quienes impulsaron a Pablo Gutiérrez Colantuono, titular del Copade y hermano del gobernador Omar Gutiérrez, pero la versión se diluyó. Lo mismo pasó con las voces que ubicaban como eventual compañera de fórmula a la diputada provincial María Fernanda “Marita” Villone. En fin, quien consulte al respecto obtendrá la siguiente respuesta: “Hasta ahora no se ungió ni se descartó a nadie”.

Se entiende que con buena parte de los jefes comunales y referentes empujando para el mismo lado a la Azul le sobrarán interesados en integrar las listas de precandidatos a diputados provinciales y a concejales, especialmente en los puestos con expectativas de ingresar a los órganos deliberativos. Desde la lista Azul también se dominan los tiempos y las reglas. Tanto que -desde la conducción del partido- se fijará la fecha de la interna que, se dice, será el primer o segundo domingo de noviembre, preferentemente el segundo; aunque, por supuesto, no hay nada escrito al respecto.

Distinta es la situación del diputado nacional Rolando Figueroa (Violeta) de quien en su momento se dijo que evaluaba la posibilidad de ir por afuera, por no estar dadas las condiciones para competir de manera igualitaria y con reglas partidarias que endurecieron los requisitos y limitaciones para ser candidato en el MPN y que le complicarían la elección de su compañera o compañero de fórmula. Desde el sector violeta hay un llamativo hermetismo a la hora de mostrar alguna carta que deje ver su estrategia.

Rolo Figueroa tuvo convites públicos del Frente de Todos (FdT), tanto del sector que conduce Darío Martínez -tal fue el caso del intendente de Centenario, Javier Bertoldi- como del que se referencia en Oscar Parrilli -sin ir más lejos el diputado provincial Sergio Fernández Novoa-; ambos dijeron que verían con buenos ojos la incorporación de “Rolo”, quien sin embargo desestimó públicamente esa posibilidad.

La primera vez que Figueroa enfrentó a la Azul fue el 25 de noviembre de 2018, cuando perdió frente a la propuesta reeleccionista de Gutiérrez. Aquella vez, el ex intendente de Chos Malal tuvo como primer precandidato a diputado provincial al ex concejal Marcelo Marchetti, a quien siguieron, en este orden, Nadia Márquez (quien daba sus primeros pasos en la arena política) y el ex intendente de Villa Traful, Nicolás Lagos; al tiempo que quinto en esa lista se ubicó el hoy presidente de CALF, Darío Lucca. La compañera de fórmula de Figueroa fue Carla Castiglioni, abogada sin demasiado nivel de conocimiento entre la población. El triunfo de Figueroa llegaría en las PASO de 2021 cuando, escoltado por la ex titular del servicio de emergencias (SIEN), Luciana Ortiz Luna, venció a la Lista Azul que encabezaba la ahora ministra de Las Mujeres, María Eugenia Ferraresso, y se convirtió en candidato a legislador.

Pero, si vale el juego de palabras en poco tiempo cambiaron los tiempos. Luego haber acompañado el triunfo de Figueroa -hace un año- Dario Lucca pegó un salto hacia el sector Azul, y hoy se esmera por sacarse fotos con los líderes de ese sector. Mientras que la doctora Ortiz Luna perdió protagonismo y se dice que no será quien acompañe a “Rolo” en la fórmula.

Pues bien, en el escaso tiempo que queda de aquí al inicio de la cuenta regresiva -es decir el inicio de la etapa fuerte de campaña- Figueroa deberá depurar su estrategia para diferenciarse de Gutiérrez y de Koopmann (difícilmente vaya a hacerlo de Jorge Sapag), sin distanciarse del partido. Eso ya se vio o comenzó a verse: Koopmann y Figueroa comparten cuestiones medulares del MPN, como la defensa del federalismo, los ataques al centralismo porteño, la reivindicación de Vaca Muerta como tesoro neuquino para el país todo, la estabilidad política y la previsibilidad jurídica (para seducir inversiones nacionales o extranjeras), la identificación con la Universidad Nacional del Comahue (nacida de la mirada visionaria del fundador del partido, Don Felipe Sapag) y la justicia social territorial hacia el interior de la provincia, por citar algunos. Lo que quizá se vea de aquí en más es un cuestionamiento más directo y enfático a las formas, también a los estilos y a ciertas prioridades, en la agenda de gestión. Se entiende que lo que hará Figueroa es profundizar su propuesta de transitar hacia una etapa superadora. Los suyos dicen que las encuestas le dan muy bien.

Figueroa sabe que se la juega.También sabe que la Azul ya trabaja en la posibilidad de que Gaido sea quien suceda a Koopmann, en 2027, si la interna resulta a su favor. Parece lejano, pero en política no lo es. También sabe que no es sencillo ir por fuera de la estructura partidaria. Lo sintió en carne propia, cuando ensayó un amague tras su derrota de 2018 (el MPN es disciplinado y tiene un desarrollado instinto de conservación); y también vio lo que ocurrió con Jorge Sobisch, quien si bien mantiene un caudal de seguidores (descontentos con la Azul) no le ha resultado suficiente, hasta ahora. Hay en el medio una llave y es la de los petroleros que hasta ahora no se sabe cómo jugarán en la interna ¿Tendrán lista propia? ¿Se asociarán a la Azul? ¿Apostarán a Figueroa? La tensión y la incertidumbre se palpan en el ambiente. No es menor la decisión que tomen Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci; por el contrario, es importante.

Como se dijo, Sobisch ha demostrado tener un caudal propio de votos. Lo hizo en 2019, cuando fue candidato a gobernador y logró ingresar tres diputados provinciales y volvió a hacerlo el mismo año, cuando fue candidato a intendente y logró ingresar una concejal (Nadia Márquez), en ambos casos por la Democracia Cristiana. No obstante no logró mantener ordenada a la tropa. Márquez y el diputado provincial Carlos Coggiola lo retribuyeron con lealtad; pero los otros legisladores tomaron sus propios caminos. Ahora, con la Democracia Cristiana declarada en caducidad -por parte de la Justicia Electoral-, con esa resolución apelada y con la sociedad política que ha rubricado con el ex senador Miguel Angel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Sobisch busca disputar la candidatura a gobernador dentro de Juntos por el Cambio (JxC). Cuenta con el respaldo de sectores del PRO pero es resistido por actores de la UCR y de la CC-ARI, cuya conductora nacional, Elisa Carrió, ha desatado un vendaval interno que, por supuesto, atrasa las definiciones aquí en Neuquén, donde los plazos son otros. De hecho se cree que muy posiblemente se vote gobernador en marzo.

Sabido es que JxC tiene otros precandidatos a gobernador: el ex diputado provincial Jorge Taylor (PRO), muy crítico de Sobisch, y los diputados nacionales Francisco Sánchez (PRO) y Pablo Cervi (UCR); también tiene un candidato a diputado provincial, que supuestamente encabezará la lista si es que no hay colectoras: Carlos Eguía (CC-ARI). No obstante, en medio de esta dinámica, las candidaturas a la vice gobernación y a las bancas son un tema a resolver, aunque el radicalismo ya tiene las suyas.

Este sábado estuvo en Neuquén el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien durante una entrevista con la AM550 y con 24/7 Canal de Noticias se refirió al tema y dijo que la interna de JxC la tienen que definir los neuquinos, al igual que la incorporación o no de Sobisch. “No voy a venir de Buenos Aires a decirles lo que tienen que hacer”, sostuvo y agregó que “la unidad está fuera de discusión y hay que consolidarla”. También contó que trabaja con los dirigentes locales Leticia Esteves (diputada provincial) y Marcelo Bermúdez (concejal capitalino) “en el armado de un plan para la provincia” y que mantiene contacto con referentes de otros partidos, como Cervi.“Estamos trabajando en un plan por región para que la Argentina vuelva a ser un país federal, nunca fue tan unitaria como ahora”, sostuvo y concluyó que “los neuquinos tienen que definir su propio modelo de desarrollo”.

Larreta se refirió, además, a las organizaciones sociales “que en realidad son organizaciones políticas”, y consideró que no se les puede dar, como sucede, “la autoridad y el poder para decidir el otorgamiento de los planes sociales”. “Hay que eliminar las intermediaciones, no pueden ser intermediarios con plata pública”, sentenció y sostuvo que hay que obligar a los beneficiarios a cumplir con las contraprestaciones y obligaciones, “como enviar los chicos a la escuela”.

Por su parte, el FdT sigue sin arrojar mayores novedades. El precandidato a gobernador, Darío Martínez, salió del ojo de la tormenta en el que estuvo hasta hace unos pocos días, cuando fue secretario de Energía y comenzará a enfocarse en las recorridas en territorio, precisamente para recuperar el tiempo perdido (si es que corresponde la expresión). En fin, el hecho es que aún en este mar de dudas en el que navegan las distintas fuerzas políticas, las certezas y definiciones están más cerca de lo que parece.