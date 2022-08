El MPN le rinde culto a la vaca sagrada

El 23 de agosto de 2023 se cumplirá una década de la agitada sesión en la que la Legislatura neuquina aprobó el convenio entre YPF y Chevron, con el que la provincia ingresó de lleno a la era de los hidrocarburos no convencionales a gran escala. No obstante, esta historia había comenzado a escribirse un par de años antes; para ser precisos, a mediados de 2011, cuando Apache Energía Argentina realizó la perforación del primer pozo de estas características, no sólo del país sino también de América Latina.



Fue durante aquellos años cuando la sociedad comenzó a familiarizarse con términos y expresiones como shale, fracking, Loma Campana y por sobre todas las cosas Vaca Muerta, formación cuyas producciones récords de petróleo y gas la ubican -ahora- como el gran pilar sobre el que se apoyará la Argentina para generar recursos y conseguir los dólares que tanto se necesitan para emerger de este asfixiante presente. En lo local, Vaca Muerta es la vaca sagrada sobre la que el MPN fundamenta buena parte de sus estrategias de campaña.



Muchas veces la vorágine, el vértigo y hasta la rutina no dan tiempo para recordar lo trabajoso que le resultó al entonces gobernador Jorge Sapag convencer a propios y extraños (incluido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) sobre las potencialidades de esta formación que no tardó en concentrar el interés de los principales actores de la industria internacional. Se hablaba de una “prédica en el desierto”, que por supuesto tenía sus detractores. No sólo en las filas de la oposición, desde la que el entonces intendente capitalino, Horacio “Pechi” Quiroga salió a decir que la vaca estaba “más muerta que nunca”, sino también dentro del propio MPN.



La expresión más contundente de ello fue, quizás, aquella sesión legislativa de 2013, en la que Daniel Andersch (diputado del MPN y dirigente del gremio Petrolero que conducía Guillermo Pereyra) votó en contra del acuerdo Provincia - YPF, que le dio luz verde al acuerdo YPF - Chevron. El otro legislador que votó en contra fue Manuel Fuertes, de Nuevo Compromiso Neuquino (partido fundado por Quiroga). La ley se aprobó con 25 votos a favor (del MPN, del PJ y aliados) y hubo 8 ausencias, entre ellas la de Jesús Escobar (Libres del Sur). El hoy candidato a presidente de la Nación se retiró del recinto junto con otros legisladores de partidos como la UCR y la CC-ARI.



Adentro de la Legislatura estaba el recordado cineasta Fernando “Pino” Solanas, quien supo ser un crítico acérrimo del fracking, y afuera estaba la protesta de sectores de izquierda, que rápidamente mutó en violencia y en represión policial. Aquel día el país miró a Vaca Muerta y jamás volvería a despegar la vista de ella.



Superada esa instancia iniciática, la Vaca no tardó en convertirse en usina de buenas noticias, en especial para el mentor de la lista Azul del MPN -Sapag- y para quien lo sucedería en el cargo; es decir Omar Gutiérrez, cuya campaña reeleccionista se montó sobre el slogan de la “mejor provincia”, con sus récords en el rubro de la construcción, sus guarismos de venta de vehículos 0 Km y con la llegada de familias que vinieron (y siguen viniendo) en busca de un futuro mejor. El país atravesaba tormentas, pero Neuquén crecía.



Ese concepto de isla -que el MPN no menciona en forma explícita- es el mismo sobre el que ahora montan sus estrategias no sólo el precandidato Azul a la gobernación, Marcos Koopmann, sino también su adversario interno, el diputado nacional Rolando Figueroa. Siempre con los matices del caso. Pero siempre con la defensa del federalismo y las críticas hacia el mentado centralismo porteño (se trate del kirchnerismo o del macrismo, lo mismo da, especialmente en el tránsito hacia el año electoral).



Como componente curioso -o quizá no tanto- podrá decirse que a una década de aquella prédica en el desierto (frase con la que el MPN le imprimió cierta dosis de épica a las gestiones de Sapag), la historia volvió a repetirse con la insistencia de Gutiérrez en el pedido de nuevos ductos que permitan darles salida a las producciones récords y evitar, así, el cuello de botella que prevé para un futuro cercano. Esos ductos (explicó hasta el hartazgo) son indispensables no sólo para asegurar el autoabastecimiento, sino también para una exportación a gran volumen que permita el ingreso de las divisas estadounidenses que necesita el país.



A lo largo de la semana que acaba de terminar, Vaca Muerta fue más estrella que nunca en virtud de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia, que se realizó en el Espacio Duam de la ciudad capital y que motivó, incluso, la visita del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, quien recorrió yacimientos y se reunió tanto con Gutiérrez como con Koopmann. El mega encuentro también hizo que viniera el superministro Sergio Massa, quien trajo buenas nuevas y un reconocimiento para Sapag, a quien nombró públicamente como su asesor sin cargo. Sapag es un estudioso del mercado petrolero, es quien inició todo esto.

Massa y Gutiérrez ya habían compartido la firma de los contratos para la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner que se extenderá desde Tratayén (Vaca Muerta) hasta Salliqueló (provincia de Buenos Aires). Y al día siguiente, en Neuquén, el ministro anunció decisiones que en verdad se estaban esperando; es decir, la flexibilización del cepo cambiario para promover la producción y exportación de petróleo, el aumento en la capacidad de transporte de petróleo y la facilitación de las importaciones de equipamiento para las empresas del sector. Música para los oídos. También para los de “Rolo” Figueroa, hacia quien Massa tuvo un reconocimiento público durante su discurso, en el Duam. Lo nombró y volvió a nombrarlo como para que no queden dudas del trabajo que realizaron en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.



También en la semana plena de anuncios Gutiérrez había dicho que “el gasoducto Néstor Kirchner permitirá incrementar en una primera etapa hasta 11 millones de metros cúbicos de gas por día, y en la segunda etapa a 13 millones, permitiendo disminuir las importaciones de GNL así como las de Bolivia”. Todos logros, todas proyecciones optimistas de acá a 2030.



Pero -y para qué negarlo- la opulencia petrolera contrasta con la realidad de aquellas familias que más padecen los descalabros de la economía y la escalada constante de los precios, producto de la inflación que lamentablemente es crónica y que en julio alcanzó el punto más alto de los últimos 20 años, nada menos que el 7,4%. Hoy en día, las góndolas de los supermercados son toda una calamidad, aun en esta provincia potencial o directamente rica pero con piquetes y marchas en procura de planes y de mayor asistencia para -como se dice- “parar la olla”, tal como sucede en cualquier otra provincia. Vaca Muerta es futuro, pero las urgencias son presente, al margen de que los indicadores muestren un repunte en la recuperación de puestos de trabajo y en el expendio de los grandes establecimientos de venta.



Es en cuestiones como la tragedia inflacionaria, en las que el MPN se distancia del gobierno de Alberto Fernández, especialmente en los actos de campaña y en los encuentros de dirigentes con vecinos. La grieta es otro de los asuntos que el MPN usa para diferenciarse. Y según el lado por dónde se lo mire, el polémico decreto con el que Parques Nacionales declaró sitio sagrado mapuche al volcán Lanín le vino al pelo. No sólo porque tras las quejas neuquinas el decreto fue derogado y el director de Parques expulsado, sino también porque buena parte del arco político acompañó al gobernador en su defensa de los derechos provinciales. Los diputados de Juntos por el Cambio, de Siempre y Jorge Sobisch repudiaron aquella declaración, en sintonía con la dirigencia del partido provincial y con su adversario interno, Figueroa.



En fin, con la vaca atada (y cada vez más sagrada), el MPN va rumbo a las provinciales de 2023, con paradas previas en sus dos internas de este año (la del 21 de agosto por cargos partidarios y las que vendrán luego por cargos electivos).