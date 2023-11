Multas y sanciones en organismos del Estado

La semana que termina estuvo lógicamente atravesada tanto por las declaraciones de Sergio Massa y de Javier Milei, como por el resto de las cuestiones políticas, rumbo al balotaje. Pero no fue lo único, ya que aquí, en la región, hubo otras cuestiones. Entre ellas, la falta de pan en escuelas de Roca (por la deuda con los proveedores), los sumarios que les iniciaron a docentes neuquinos, el despido de un policía acusado de una estafa y la multa a un jefe comunal, que todavía debe papeles de la rendición de cuentas del ejercicio 2017. Pero eso no es todo, hubo más. Veamos.

El policía estafador

En la continuidad de su autodepuración, la Policía de Neuquén despidió a un ahora ex suboficial al que le había iniciado un sumario por el retiro de dinero de una cuenta que no era suya y por haber gestionado cinco préstamos con la tarjeta de otra persona. Se lo acusó de haber estafado a una mujer, de la que se desconoce si era o no de su entorno . El expediente se inició en marzo de 2021, cuando la víctima se presentó en la Comisaría 43 de San Martín de los Andes y denunció que en el banco le habían dicho que el dinero que le faltaba había sido transferido a la cuenta de un policía. Las autoridades de esa fuerza ordenaron una actuación administrativa y le dieron intervención a la Justicia, donde se inició una causa a la que caratularon “A. Matías Andrés S/Estafa”. La causa penal fue archivada, pero Policía siguió adelante con el expediente administrativo y, ahora, el Ejecutivo provincial dispuso la destitución por cesantía del ex cabo primero Matías Andrés A.

Petroleros unidos

Los gobernadores electos de las provincias petroleras organizan agendas y trazan planes de acción de cara a lo que vendrá. Durante la semana que termina, el neuquino Rolando Figueroa compartió un encuentro con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck y de Chubut, Ignacio Torres. El escenario fue el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), en Buenos Aires. “Con Alberto Weretilneck e Ignacio Torres compartimos panel durante el Octavo Congreso organizado por el IAPG Argentina”, difundió Figueroa en sus redes. Y agregó: “Las provincias patagónicas tenemos grandes proyectos en común y vamos a trabajar unidas para brindar energía y desarrollo al país”. Los gobernadores electos disertaron sobre la situación de los yacimientos y destacaron que la Argentina debe “lograr el autoabastecimiento y ser un fuerte país exportador”.

Sumarios y descuentos

Durante una entrevista que el realizaron en Radio Mitre Patagonia, el ministro de Educación y Gobierno de la Provincia de Neuquén, Osvaldo Llancafilo, contó que tramitan 280 sumarios administrativos, por indisciplinas e incumplimientos de obligaciones laborales , por parte de docentes y directivos. Del mismo modo, el ministro refutó los dichos de la vocera de la agrupación Padres Organizados Neuquén, Mariana Smoljan, quien había hablado sobre un supuesto déficit de 40 días de clases en el ciclo lectivo 2023. “Es irresponsable decir algo así sin rigurosidad técnica ni argumentos estadísticos”, aseveró Llancafilo. Dijo que “en Neuquén tuvimos 12 días con medidas de fuerza (en las escuelas), algunas más legítimas que otras; y a raíz de esto, ejecutamos 8.400 descuentos salariales”. Por otro lado, aseguró que habrá una revisión de las jornadas institucionales, las cuales son duramente criticadas por padres y madres de alumnos, que las consideran “reuniones donde se fija agenda de tipo sindical y política”. Las críticas de esos padres son para la dirigencia sindical docente, en especial la de izquierda.

Intendente flojito de papeles

El presidente de la Comisión de Fomento de Quili Malal, Claudio Sáez, se sumó al “club” de los jefes comunales condenados por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén. La membresía la logró por no haber presentado comprobantes y facturas para acreditar parte de los gastos realizados durante 2017. El Tribunal no sólo declaró la responsabilidad administrativa patrimonial de Sáez, sino también de quien fuera su secretario tesorero, Luis Marcelo Riquelmes. Y los condenó al pago de 86.996,91 pesos, entre ambos.

Como sucede en estos casos, les otorgó un plazo de 20 días para que depositen esa suma en la cuenta que el Tribunal posee en la sucursal Rivadavia del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).

Otra vez sin clases

Otra vez las escuelas de la provincia de Río Negro padecieron la falta de clases. Ahora porque los porteros nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron un paro para pedir aumento. Dijeron que no sólo hay salarios bajos, sino también un retroceso en materia de derechos y condiciones laborales; además de “un gran deterioro edilicio grave en la mayoría de los establecimientos educativos”. El secretario de Educación, Duilio Minieri, se quejó de los que se quejan y dijo que fue “un paro innecesario porque venimos manteniendo una mesa de diálogo”.

Le clavó el visto

La Justicia rionegrina condenó a Movistar y le ordenó que indemnice a una clienta que pagó de más. La mujer abonó la factura de su celular mediante sistema electrónico, pero puso dos ceros de más y en lugar de 1.800 le transfirió 180 mil pesos. Desesperada hizo el reclamo, pero ante la falta de respuestas no tuvo más remedio que presentar una demanda en el Juzgado de Paz de Viedma. Primero llamó a la empresa y nada. Fue personalmente, y una empleada le proporcionó un número de reclamo, al tiempo que le informó que las devoluciones podían demorar más de un mes. Luego presentó un reclamo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Después Movistar afirmó que había realizado el reembolso, pero no lo hizo.

Luego sobrevino la demanda y el fallo en el que se concluyó que hubo “una conducta grave de la demandada”. Con ese y otros argumentos, la Justicia condenó a Telefónica Móviles Argentina S.A. a pagarle poco más de 450 mil pesos a la clienta.

No queda ni pan

A poco de la finalización del ciclo lectivo, en varios de los establecimientos de nivel medio de Roca hubo sentadas para denunciar la falta de pan y los cambios que implementó Educación para el uso del transporte escolar. Las protestas se concentraron en la ESRN 155; en la ESRN 116 y en la ESRN 43, entre otras. Desde el gremio docente (UnTER) informaron que las familias se movilizaron y expusieron los planteos ante la delegada de Educación, Fernanda Curuchet. Pidieron respuestas en cuanto a la frecuente interrupción de entrega de pan en los establecimientos. Según trascendió la medida habría sido tomada por la empresa panificadora, por falta de pago por parte de la provincia.

Casino tacaño

La Justicia rionegrina condenó al casino de Viedma por haber despedido a una empleada que, por error, le entregó a un cliente una “tarjeta cashless” (algo así como una billetera virtual) con más de 50 mil pesos de carga. El casino, que gana fortunas todos los días, dijo que ese error le “ocasionó un grave perjuicio económico”. Ahora tendrá que indemnizarla, por tacaño. Según se estableció en la causa, un cliente devolvió una tarjeta, la cajera no descontó el importe y se la entregó a otro cliente, con el dinero cargado. A los tres días la despidieron por “graves incumplimientos a las obligaciones para la ejecución de tareas como cajera”. La mujer ya había tenido inconvenientes porque padecía de diabetes y había solicitado un cambio de horario y tareas. Por eso en su demanda judicial no sólo reclamó el despido sin causa, sino también un resarcimiento por daño moral.

Alberto pidió por los rehenes

La Argentina inició una acción para exigir la “libertad inmediata e incondicional” de las personas secuestradas por la organización terrorista Hamas. Esta demanda se plasmó en una declaración publicada en varios diarios extranjeros y cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández. Entre las personas secuestradas se encuentra una veintena de argentinos. En el comunicado, el presidente Fernández manifestó: “La Argentina exige la libertad inmediata e incondicional de las personas secuestradas por el grupo Hamas, en especial de nuestros compatriotas”. “Reclamo la inmediata liberación de todos los rehenes y, entre ellos, de nuestros compatriotas secuestrados en Israel por el grupo Hamas”, reforzó.

El calendario escolar

El Consejo Federal de Educación fijó el nuevo calendario escolar para el ciclo lectivo 2024. Allí, estableció que el próximo año deberá tener -al menos- 190 días de clases en las 24 jurisdicciones del país. Tras la asamblea en la que participaron todos los ministros de Educación de cada una de las provincias con Jaime Perczyk (ministro de Educación de la Nación), el titular de la cartera neuquina, Osvaldo Llancafilo, anunció que en la mesa de transición se está trabajando como fecha tentativa para el inicio de clases del próximo año el 26 de febrero para el nivel inicial y primario. Posteriormente, comenzaría el secundario, una vez que finalicen las mesas de examen.